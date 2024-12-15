封面故事／作家們評瓊瑤 小說銷量連張愛玲也驚嘆

瓊瑤12月4日辭世。圖為瓊瑤歡慶83歲生日。(取材自臉書)

「不拖累所愛 也超越病魔……有如雪花與火花同時綻放，我將飛向可以起舞的星河。」作家瓊瑤 在臉書上留下宛如瓊瑤小說的唯美浪漫文句後，選擇尊嚴死離開人世。

瓊瑤1949年隨家人遷至台灣，九歲發表第一篇小說「可憐的小青」，1963年以半自傳愛情小說「窗外」一舉成名，「窗外」改拍成電影後捧紅了女主角林青霞。瓊瑤創作生涯橫跨半個世紀，出版六十餘部小說，並參與多部電影及電視劇的劇本創作。在一九六○、七○年代，瓊瑤小說是女孩子「躲在棉被裡偷偷看」的愛情經典。 瓊瑤9歲時就在大公報上刊出了她人生的第一篇作品「可憐的小青」。 (圖取自上觀新聞)

●文訊總編輯封德屏表示，瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕進入文學史、婉拒文訊邀請作傳。封德屏回憶，她從小學三年級開始、跟著兩個姊姊讀瓊瑤小說，一路讀到上大學，接著看瓊瑤作品改編的電影和電視劇。她認為瓊瑤小說不論是文字或國學造詣都是上乘，編織愛情的憧憬更令人心醉神迷，深深影響三、四、五年級生的愛情觀。

瓊瑤作品橫跨兩岸、影響逾半個世紀，卻拒絕進入文學界。封德屏透露，文訊建構文學史時，將瓊瑤列入120位作家中，想為她評論作傳、卻被瓊瑤拒絕了，「她拒絕讓學者談她、也拒絕被放入台灣文學史。」

把古典詩詞放進小說

●遠流董事長王榮文表示，初二時在書店看到「幾度夕陽紅」，他雖不是少女，卻也為書中文采折服。他表示，如果說金庸是華文世界「第一個把歷史地理知識成功放入小說的作家」，瓊瑤就是第一個「成功把古典詩詞放進大眾小說的作家」。而瓊瑤和平鑫濤創造的「文學影視一條龍」模式，以及透過這種模式打造巨星的影響力，「目前無人能敵」，連金庸也無法超越。

王榮文則說，瓊瑤當年拒絕長照平鑫濤、想讓伴侶「尊嚴死」的理念引發爭議，如今她以自己的生命貫徹此一愛情理念。「這是她的愛情觀，一般人不能理解」，但瓊瑤也不在乎別人的理解。

●「我們這一代的少女都是看瓊瑤長大的。」一位編輯瓊瑤作品多年的五年級出版人表示，瓊瑤本人情感豐富，而她把自己豐富的情感透過小說傳遞給所有讀者。她書中的喜怒哀樂都是真的，而瓊瑤把這些情感放大，「現實中不會有那麼強烈的愛恨情仇，人們只能透過瓊瑤的電視劇和小說感受、感受原來喜歡人可以喜歡到這個程度」，這也是瓊瑤小說的魅力所在。

●瓊瑤橫跨兩岸的影響力，連張愛玲也欣羨。張愛玲是皇冠的元老級作家，她在寫給宋淇的信中，多次提到瓊瑤驚人的銷售量。張愛玲認為瓊瑤作品在大陸銷量驚人「也是意中事」，因為大陸「想看（愛情小說）的慾望壓抑太久了」。張愛玲在信中寫道，離開大陸前，大陸文人桑弧曾以蘇聯小說銷量為例，認為大陸會有「天文數字」的市場潛力，勸張愛玲為此留在大陸發展，「結果實現這些數字的倒是台灣作品，不是大陸的，也真是歷史的反諷。」

一位沒長大的公主

●作家瓊瑤生前留下作品無數，「瓊瑤小說」魅力無法擋，作家袁瓊瓊表示，瓊瑤永遠保持少女心，這是她作品永遠保持迷人的地方，影響力絕對是現象級。

袁瓊瓊表示，瓊瑤的小說厲害之處，就是明明寫的是言情小說，但只要看了就一定會被吸引，而且一直看下去，她的影像化作品也是，「這是瓊瑤迷人之處，很多寫言情小說的人做不到」。袁瓊瓊說，即使瓊瑤小說常被視為通俗作品，但所造成的影響絕對是現象級的。 林青霞第一部電影改編自瓊瑤的「窗外」。(國家電影資料館提供)

袁瓊瓊表示，瓊瑤儘管年事已高，卻依然維持著少女心，感覺從30歲以後就沒變過，不管作品還是真實世界人生皆如此，「瓊瑤一直都沒長大，像個被寵愛的公主，在情感上十分執著，在外人看來也許不可思議，但也許正因為保持這樣的心態，作品才會如此迷人」。

●作家瞿欣怡在臉書發文表示，她在小學六年級那年，在租書店看完所有能租到的瓊瑤小說，但看了什麼都忘了，只記得當時像追劇一樣，連上課都在偷看。看完，就像是完成童年作業，覺得自己長大了。瞿欣怡說，瓊瑤用很豁達的方式離開，跟小說裡的不食人間煙火不一樣，讓她第一次真正了解瓊瑤。

●文史工作者江昺崙在臉書表示，雖然現代人將瓊瑤視為「刻板印象愛情觀」的祖師奶奶，但瓊瑤的文字在1960年代初期是有力量的。那時台灣社會還是有很多媒妁之言的婚姻，瓊瑤的戀愛觀雖然不切實際，卻提供了年輕人一個出口、一個追求獨立自主的內在動機。

江昺崙說，在當時戀愛、做夢都沒有充分的自由，瓊瑤小說則是讓年輕人可以在內心奔跑、吶喊與咆哮，「我們緬懷60年代那位早熟的年輕小說家，她把人生浪漫化、平板化，並透過商業機制，讓台灣少女、少年都有了做夢的勇氣」。

●歷史學者胡川安在臉書表示，「劉家昌過世、瓊瑤輕生，兩個人的創作都很有影響力，都形塑了我們過往對於家國和情感的想像，那些想像虛幻但不真實，存在腦袋裡卻沒有現實，感覺美好卻不存在，卻也象徵著我們的過去，一個需要告別的年代」。