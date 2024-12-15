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新聞眼／泰國冬蔭功申遺成功 酸辣蝦湯是河畔農民家常菜

中央社
泰國向聯合國教科文組織申請把俗稱「冬蔭功」的酸辣蝦湯列為人類非物質文化遺產，12月4日宣布申遺成功。(歐新社)
泰國向聯合國教科文組織申請把俗稱「冬蔭功」的酸辣蝦湯列為人類非物質文化遺產，12月4日宣布申遺成功。(歐新社)

泰國聯合國教科文組織申請把俗稱「冬蔭功」的酸辣蝦湯列為人類非物質文化遺產，12月4日宣布申遺成功。泰國近年積極拓展文化軟實力，酸辣蝦湯是泰國第五個被列為非物質文化遺產的項目。

酸辣蝦湯(Tom Yam Kung)在華人圈子裡普遍被稱為冬蔭功，取自泰文發音直接轉寫為中文，在泰文中，Tom Yam是指將東西混合然後烹煮，廚師通常會放入各式香料如檸檬草、南薑、辣椒、羅望子醬、棕梠糖或魚露等，增添風味，Kung則是蝦子。

泰國政府近年來積極拓展軟實力，前總理賽塔(Srettha Thavisin)去年9月上任後，更把發揚泰國軟實力列為主要的政策之一，軟實力國家發展委員會(Soft Power National Development Committee)通過51億餘元泰銖預算，今年用來發展11個軟實力產業包括節慶、觀光、美食、運動、電影和戲劇等。

泰國向聯合國教科文組織申請把俗稱「冬蔭功」的酸辣蝦湯列為人類非物質文化遺產，12...
泰國向聯合國教科文組織申請把俗稱「冬蔭功」的酸辣蝦湯列為人類非物質文化遺產，12月4日宣布申遺成功。(歐新社)

新總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)今年9月上任後延續這樣的政策，希望藉由促銷泰國的歷史、文化和創意軟實力，提振泰國觀光和經濟。

泰國文化部長蘇達婉(Sudawan Wangsupakitkosol)表示，酸辣蝦湯來自於泰國中部平原，是住在河畔邊農民的日常菜餚，食材都來自當地，而酸辣蝦湯不只是一道菜餚，更是文化知識和美食專業的傳承，反映的是泰國人民的生活方式。

酸辣蝦湯是泰國第五個被列為人類非物質文化遺產的項目，泰國箜劇(Khon Dance)、泰式傳統按摩(NuadThai)、諾拉舞(Nora Dance)及俗稱潑水節的佛教新年宋干節(Songkran)分別在2018年、2019年、2021年和2023年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。

泰國 觀光 聯合國

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