養生／聰明吃、健康動… 3招提早存好骨本

更年期婦女應多做運動，預防骨質疏鬆；圖為示意圖。（路透）

骨質疏鬆是無聲的疾病，台灣豐原醫院骨科 呂文憲主任說，骨質疏鬆篩檢刻不容緩，要攝取正確營養素以維護骨骼，定期篩檢更為重要。

豐原醫院骨鬆 專科醫師楊聖峯表示，現代人常久坐、飲食不均的生活型態及不正確的運動觀念，容易讓肌肉、活動量下降 ，當心提升未來失能、臥床等風險。因此建議「儲值好命3招」。

1.「聰明吃」攝取足夠蛋白質、鈣、維生素Ｄ

蛋白質能幫助長肌肉，鈣質及維生素D對骨骼健康相當重要，這三大營養素是維持健康行動力的關鍵。

2.「健康動」運動要有氧、肌力訓練兼顧

研究顯示，長期且持續地進行有氧以及肌力訓練有助於骨質形成，例如每周運動累計150分鐘以上，除了有氧運動，也要適當肌力訓練；善用道具居家強化肌力非難事，熟齡族也能利用水瓶進行手臂抬舉增加上肢肌力，或是彈力帶輔助抬腿強化下肢肌群。

此外，進入更年期的婦女也應多做運動，預防骨質疏鬆。

3.「好好睡」是每日睡眠要充足有品質

一項針對骨骼健康與睡眠的研究顯示，每日睡眠低於4小時將增加骨骼健康風險。研究也指出睡眠與行動力障礙成正相關。