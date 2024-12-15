娛樂／幽默談單親媽 「好東西」口碑年度最佳

「好東西」電影海報。（取材自新京報）

中國電影「好東西」以豆瓣9.1分成為今年至今該平台分數最高的電影，另據燈塔專業版數據，該片11月以票房3.39億人民幣（約4656美元）成為當月票房冠軍，口碑仍持續延燒。

這部叫好叫座的口碑佳作講述單親媽媽王鐵梅（宋佳飾）帶著孩子搬到新家後，結識了鄰居小葉（鐘楚曦飾），正打算開啟新篇章時，不斷添亂的前夫（趙又廷 飾）和女兒的鼓手老師（章宇飾）又為生活平添波折。

「好東西」從角色出發延伸至兩性思考、女性成長、育兒觀、當代人的精神困境等一系列社會議題。雖然覆蓋了女性覺醒、男性思想改變、單親、職場女性等廣泛的社會議題，但卻用明快的節奏和充滿靈氣的鏡頭語言，將這些看似沉重的話題用幽默敏銳的視角加以解構，找到了一種微妙的平衡。

「好東西」豆瓣開分高達9.1。（豆瓣網頁截圖）

鐵梅打破「怪圈」 宋佳產生共情

飾演「王鐵梅」的宋佳贏得眾多好評，有觀眾評論稱：「宋佳的颯爽氣質和鐵梅的獨立強勢完美結合，淋漓盡致體現出角色的生猛文藝氣質。」對此，宋佳笑稱，她能遇到王鐵梅這個角色太幸運了，同時這次演得真的很過癮。

片中，王鐵梅有多重身分，她既是一名極有責任感的記者，也是撫養少女的單親母親，這位剛強且有能力的獨立女性，在愛情、親情、友情的各種關係遊刃有餘，但宋佳卻說王鐵梅是「稀里糊塗以為自己能搞得定所有事情」，「即使最後她也搞不定，只不過『小孩依然會愛她的媽媽，鐵梅依然會愛她的孩子，她的朋友依然不會離開她』，這個世界依然會正常運轉，她並不會缺失什麼。」

宋佳說，「當下的環境，我們一定會對某個女性有些審視：她是不是做好了一個媽媽、她是不是做好了一個成功女性、她有沒有把家庭和事業平衡得很好、她有沒有把小孩教育得很好……我覺得鐵梅自己也想打破這個『怪圈』，但事實上很難，因為生活就是這樣，有時候充滿了遺憾，但它依然是美好的，也不妨礙我們繼續熱愛它。」

另外，宋佳表示，自己對鐵梅自然產生一種女性對女性的共情，因為和角色生活在同一種處境當中，「我們會更明白女性在這樣的環境中經歷了什麼。我也希望電影能夠作為一種介質，在上映後與女性觀眾們產生深度的共情與鏈接，甚至也喚起男性觀眾的共情。」

聚焦細膩情感 「輕盈」故事探人生

「好東西」是導演邵藝輝繼「愛情神話」（2021年，豆瓣評分8.1）後再執導筒。因為對「愛情神話」的喜歡，宋佳非常了解有著「愛情神話」平行篇之稱的「好東西」的獨特性，在宋佳看來，這兩部作品在華語電影中都具有比較少見的氣質，可以讓觀眾在角色細膩的情感關係中看到都市男女別具一格的魅力，因此收到出演邀約，想都沒想就痛快答應了。

宋佳在「好東西」中飾演獨立堅強的王鐵梅。（取材自新京報）

「好東西」的劇本，給宋佳的第一印象就是輕盈，她喜歡劇本中沒有繁覆情節，也沒有宏大的敘事，只是將目光聚焦在一群群可愛的男男女女，刻畫他們之間細膩的情感流動。而王鐵梅這個角色更是讓她心動，「如果用一句話形容，可以說王鐵梅是一位無所不能的單親媽媽，在家庭中她需要承擔起很多不同的角色，例如照顧孩子，打拚事業，料理生活瑣事……她會想要盡可能地兼顧自己的事業和家庭，做一個好記者，也做一個好媽媽，但在這些她『強加』給自己的設定，她注定會遇到各種各樣的困惑和困境，她最終會如何化解這一切，我也不得而知，可能電影也沒有給出明確的答案，但或許你能從中看到她的成長，並找到一些屬於你的人生解法。」

演員「同頻」磨戲 3頁劇本拍3天

「好東西」集結宋佳、鐘楚曦、趙又廷和章宇等演員，宋佳數次強調這個團隊是「同頻的」，每場戲都很難忘，「因為就算是看起來很簡單的戲，過程中大家也會不斷地把它磨得更細。就比如有一場三頁紙的戲，我們足足拍了三天，拍的過程中每個人都很崩潰。那場戲並沒有什麼大事，也沒有很大的矛盾衝突，但它很考驗演員。」

她說，演出時需要同時讓觀眾理解導演想要表達的意義，「我記得當時我至少演了有100多條，演到後來都有點麻木了，甚至對於到底什麼是對什麼是錯，已經失去最感性的判斷了，但是我們所有演員依然願意這麼去做，就是因為大家都希望能磨合出一個最有趣、最優質的呈現。」

（取材自新京報）