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封面故事／低調馬唯中 暢談策展觀

記者馬璿、范航瑜
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。(記者范航瑜/攝影)
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。(記者范航瑜/攝影)

大都會藝術博物館策展人馬唯中11月22日接受世界日報專訪時，並未選在傳統的辦公室或咖啡廳等安靜場所，而是直接選在大都會博物館的展廳中。遊人穿梭其間，馬唯中坐在長椅上，儘管因前一天開幕活動讓她在受訪時嗓音沙啞，但馬唯中談起藝術還是神采奕奕，談吐不急不徐。映襯著背後傑克森．波洛克(Jackson Pollock)的「秋天的節奏」，畫面以縱橫交錯、無邊無際的線條與色彩構成，似也呼應了她交織東西方文化的努力。

這並非她們的首次合作。2021年，馬唯中任職香港M+視覺文化博物館水墨策展人時，就曾邀請董陽孜為地下大堂空間創作五件大型書法作品。她在11月21日的開展致詞中提到，自十多歲便接觸董陽孜的書法作品。平日作風低調的馬唯中，難得在公開場合提及童年經歷。

主攻「生命科學」是謠傳

專訪中，馬唯中也「順便」做了一個「更正」。她提到，早年曾有媒體報導她學習的是「生命科學」，這其實是「以訛傳訛」，她說：「我的大學課程確實有生命科學史，但我的主攻方向還是歷史。我在大三、大四時修讀了許多藝術史課程。」

馬唯中說，她一直喜歡逛博物館，熱情由來已久，雖然研究的領域有所不同，但方法與精神是一脈相通的，從歷史到博物館只不過是將研究歷史的方法轉移到另一領域。

馬唯中赴美攻讀哈佛大學科學史學位後，基於對研究的興趣，接著在紐約大學取得博物館學位，之後在知名藝術家蔡國強的紐約工作室擔任總監四年期間，透過多場國際性的展覽磨練了在歐美語境下策畫藝術展品的能力。隨後，她重返校園，於2017年獲得聖地牙哥加州大學的藝術史與藝術評論博士學位，長期活躍於國際藝術界。

母親周美青 欣賞毛筆字

馬唯中醉心於文化藝術領域，或可從她的母親周美青寫過的文章中找到家學淵源的線索。周美青在台灣雜誌「親子天下」的專欄寫過「去看藝展吧！」一文，提及在女兒成長過程中，常帶著孩子們參與各式藝術活動，原先只是單純想培養孩子的美感，卻激發了她們對藝術的好奇心與熱情。周美青也在「重拾書法教育」一文，強調毛筆字獨特的文字之美，認為書法不僅具有哲理性與文化傳承性，更是培養心性與氣質的重要基礎。

父親馬英九 避談的話題

馬唯中未追隨父親馬英九與母親周美青的腳步，向來也避談藝術以外的話題。在成功策展董陽孜在大都會登台後，外界也難得一窺馬唯中以科學研究為基礎，藝術為橋梁，串連起歷史與現代、亞洲與世界的實力。

台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩...
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。(記者范航瑜/攝影)
大都會博物館策展人馬唯中接受世報專訪，背後即是美國著名畫家波洛克的作品。(記者馬...
大都會博物館策展人馬唯中接受世報專訪，背後即是美國著名畫家波洛克的作品。(記者馬璿/攝影)
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩...
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩...
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。(記者馬璿/攝影)
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩...
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。(記者馬璿/攝影)
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩...
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。(記者范航瑜/攝影)

馬唯中 博物館 書法

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新聞眼／巴黎聖母院浴火重生 900年歷史工藝令人再次驚嘆

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