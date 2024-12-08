旅遊補給站／加州埃爾克 美食美酒天堂

從舊金山往北開車三小時的沿海小鎮埃爾克，獲「旅遊與休閒」雜誌評為最適合美食與美酒愛好者排名第一。(取自維基共享資源)

加州 北部的一個小鎮被評為美國最適合美食與美酒愛好者的小鎮。

從舊金山 往北沿著海岸開車三小時，寧靜的田園小鎮埃爾克(Elk)在旅遊與休閒(Travel + Leisure)雜誌的最新排名中摘下桂冠。風景優美的太平洋海岸公路穿過該鎮，這裡僅約275名居民，道路兩旁的房屋與旅館常被遊客一閃而過。

為了找出全美最佳美食美酒小鎮，旅遊與休閒雜誌只挑選居民少於2.5萬人的地方。埃爾克以優質的餐廳以及位於世界知名葡萄酒產區而勝出。

米其林2星 善用本地食材

旅遊與休閒雜誌表示，要在排名中獲得佳績，小鎮必須「在各類別中表現出眾，並提供各種活動、住宿和值得造訪的理由，無論是節慶、旅館、餐廳、景點或觀光 措施。

埃爾克雖只有不到300名居民，卻擁有一家米其林星級餐廳。Harbor House已獲得兩顆米其林星，據其網站介紹，該餐廳有20個座位，提供以海鮮美食為主的「品嘗菜單」。米其林指南稱其烹飪手法「極具原創性」，並盛讚主廚卡米瑞(Matthew Kammerer)使用「善用本地與尋覓到的食材，不僅提升了海膽等精緻料理，也提升了從附近海岸採收的海藻或從樹上摘取的蕾絲地衣(lace lichen)等不起眼的食材。

埃爾克另一亮點是最近重新開幕的精品旅館Sacred Rock Inn，從這裡可一覽太平洋海岸線風光。該旅館有兩間餐廳Greenwood Restaurant(自稱是「平易近人的高級餐廳」)和Elk House(位於歷史建築內的休閒酒吧餐廳)。

位置優越 坐擁葡萄酒莊

旅遊與休閒雜誌報導，前者的酒單上有許多當地的葡萄酒，而後者則有來自鄰近小鎮波因特阿里納(Point Arena)與布恩維爾(Boonville)的啤酒。

另一值得推薦的Sibo餐廳是位於旅館Elk Cove Inn內，具有獨特的法式風味。

此外，埃爾克還擁有自己的葡萄酒莊，且位置優越，距離安德森山谷(Anderson Valley)的葡萄園僅半小時車程；安德森山谷的酒莊以氣泡酒與阿薩斯(Alsatian)葡萄品種聞名。