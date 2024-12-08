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封面故事／走進紐約大都會博物館 看見董陽孜書法之美

記者范航瑜
台灣文字藝術家董陽孜出席大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」展揭幕典禮。(記者馬璿╱攝影)
台灣文字藝術家董陽孜出席大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」展揭幕典禮。(記者馬璿╱攝影)

台灣的文字藝術家董陽孜受紐約大都會藝術博物館邀請，創作兩件巨幅書法作品，正在紐約大都會博物館大廳展出，董陽孜亦是首位在大都會大廳展出的亞洲藝術家。「大廳委約創作：董陽孜—對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)展覽至明年4月8日結束。

★委約創作 由馬唯中策展

董陽孜為大都會藝術博物館量身創作的兩件作品均為高360.1公分、寬727公分的巨幅書法，以古代經典文字為靈感。一幅取自「詩經」名句「他山之石，可以攻玉」；另一幅選自蘇軾詩句「行於其所當行，止於其不得不止」，展現藝術創作過程中的取捨與自律精神。策展人馬唯中為大都會博物館現當代藝術部亞洲藝術策展人。

董陽孜1942年生於上海，現居台北，曾於美國麻州留學，是當代最具聲譽的書法藝術家之一。

董陽孜不以書法家自居，她定位自己為「文字藝術」創作者，她擅以創作巨幅書法聞名，並結合各種藝術形式呈現，例如與雲門舞集合作現代舞作、與誠品書店合作雕塑、與年輕服裝設計師合作「讀衣」服裝展，讓傳統書法可以更創新，更加立體化，並走進日常。

「紐約時報」(New York Times)日前刊出的專訪形容此次展覽是「近年來美國最重要的女性書法展覽」，並稱董陽孜為「用筆墨書寫自由的台灣書法家」。報導提到，董陽孜將書法視為一種動態藝術，猶如爵士樂手即興演奏，筆畫之間流露出獨特的律動與創新。

★筆畫韻律 超越語言隔閡

大都會藝術博物館介紹指出，董陽孜的作品突破了書法在傳統觀念和構圖上的限制，讓漢字與三維空間展開對話，同時展現書法作為「書寫的藝術」的核心特質。她在創作中展現出強大的肢體張力與筆畫的韻律，為書法注入視覺和感性的感染力，超越了語言的隔閡。

此次展覽是大都會藝術博物館「大廳委約創作系列」的第三屆，該系列邀請當代藝術家創作全新作品，與館內的建築、收藏及觀眾對話。前兩屆受邀的藝術家分別為加拿大畫家Kent Monkman和美國視覺藝術家Jacolby Satterwhite。董陽孜為首位獲此殊榮的亞洲藝術家和女性藝術家。

大都會藝術博物館官網：bit.ly/40VKyee

大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall C...
大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)，11月21日在博物館大廳揭幕。(圖／大都會博物館提供)

書法 董陽孜 大都會

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