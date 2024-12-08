移民專頁／持H-1B進出美國 不會視為放棄I-485

讀者問：

我已經提交I-485、I-131和I-765，但尚未獲得批准。我原本以為離開美國只意味著放棄I-131，因為我計畫用H-1B簽證 返回美國。然而，我後來了解到，如果我沒有獲得combo卡，且在I-485審理期間身處國外，案件會直接被拒絕。這是真的嗎？我的問題是，提交I-485六個月後，我可以離開美國嗎？

答：

如果你目前擁有有效的H-1B身分，並且護照上有有效的簽證，通常來說，移民 局(USCIS)不會將你的I-485申請視為自動放棄，只要你在使用H-1B簽證的情況下離開並返回美國。假設你的H-1B簽證和身分在六個月後仍然有效，且你仍在為獲得H-1B身分的同一工作單位工作，美國移民局一般不會因你在I-485審理期間出國旅行而拒絕你的申請。

為了降低在返回美國時使用H-1B簽證入境被拒的風險，建議你攜帶正式的H-1B批准文件，並準備充分的證明材料，證明你仍在H-1B的職位上工作，且工資至少達到公司為你提交的I-129申請中所列的金額。這些證明可以包括但不限於公司簽發的工作證明信，確認你的職位名稱和薪資，以及你最近的工資單。