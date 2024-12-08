我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

移民專頁／持H-1B進出美國 不會視為放棄I-485

李翼民律師主答

讀者問：

我已經提交I-485、I-131和I-765，但尚未獲得批准。我原本以為離開美國只意味著放棄I-131，因為我計畫用H-1B簽證返回美國。然而，我後來了解到，如果我沒有獲得combo卡，且在I-485審理期間身處國外，案件會直接被拒絕。這是真的嗎？我的問題是，提交I-485六個月後，我可以離開美國嗎？

答：

如果你目前擁有有效的H-1B身分，並且護照上有有效的簽證，通常來說，移民局(USCIS)不會將你的I-485申請視為自動放棄，只要你在使用H-1B簽證的情況下離開並返回美國。假設你的H-1B簽證和身分在六個月後仍然有效，且你仍在為獲得H-1B身分的同一工作單位工作，美國移民局一般不會因你在I-485審理期間出國旅行而拒絕你的申請。

為了降低在返回美國時使用H-1B簽證入境被拒的風險，建議你攜帶正式的H-1B批准文件，並準備充分的證明材料，證明你仍在H-1B的職位上工作，且工資至少達到公司為你提交的I-129申請中所列的金額。這些證明可以包括但不限於公司簽發的工作證明信，確認你的職位名稱和薪資，以及你最近的工資單。

H-1B 簽證 移民

上一則

移民專頁／EB-1B的I-140獲准後 何時才能交I-485？

下一則

移民專頁／華人離境續簽H-1B 苦等2個月、花了1.5萬元

延伸閱讀

美國10年期公債殖利率探五周低點

美國10年期公債殖利率探五周低點
法國老婦開放車庫提供手機充電 行善20年

法國老婦開放車庫提供手機充電 行善20年
律師手記／兒童身分保護法涉及的特殊情況

律師手記／兒童身分保護法涉及的特殊情況
移民專頁／I-485等待未滿180天 不建議申請H-1B轉移

移民專頁／I-485等待未滿180天 不建議申請H-1B轉移

熱門新聞

有部分民眾為了規避銀行通報，在存入超過1萬元的現金時，將其分成多次存入，每次存入金額均為9999元，結果因涉嫌洗錢罪被逮捕。專家提醒，此類行為不僅無法規避法律，反而可能觸犯更嚴重的罪行。(美聯社)

理財百科／躲銀行通報 多次存9999元恐觸法

2024-12-01 13:30
裝過心血管支架、罹患心肌梗塞，或有心血管疾病家族史者，只要規律用藥，幾乎都能把數值壓到理想值。此為示意圖。（本報資料照片）

醫藥／看懂血脂報告裡的膽固醇數值

2024-12-01 01:08
狗兒吃蘋果，要注意哪些事？(圖／123RF)

百科／給狗狗吃蘋果 幾件事該注意

2024-12-01 10:58
改善便祕這樣做。（資料來源：廖靜清）

養生／便祕竟會增加失智風險？這5招幫你「通暢」

2024-12-01 11:16
特隆赫姆沿河岸的七彩木屋，水天一色，美麗如畫。（圖／萍萍提供）

旅遊／挪威漁村 美如童話世界

2024-12-01 01:02
薑有「薑醇」可提升身體抗氧化、抗發炎能力，並且可降低血液黏稠。（本報資料照片）

養生／蔥薑蒜辣椒 這樣吃最健康

2024-12-01 01:05

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元