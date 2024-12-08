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醫藥／多吃肉預防夜間腿抽筋 關鍵是這個維生素

編譯周靜芝
一項研究指出，多吃肉有助於預防令人痛苦的夜間腿抽筋。（圖／123RF）
一項研究指出，多吃肉有助於預防令人痛苦的夜間腿抽筋。（圖／123RF）

許多人尤其是年長者，都有半夜因腿抽筋而痛醒的經驗；一項研究指出，多吃肉有助於預防令人痛苦的夜間腿抽筋。

每日郵報（Daily Mail）報導，大約有一半的成年人曾經歷這種也被稱為「痙攣」的抽筋。對於其中五分之一的人來說，腿部抽筋（當腿部肌腱突然收緊，導致腿部痙攣時產生的疼痛）會帶來極大的痛苦和失眠，不得不求助醫生或服藥。

英國國民保健署（NHS）曾提供許多有效的治療方法，但這些都有一長串令人不愉快的副作用。

現在科學家認為關鍵在於一種維生素，這種維生素存在於雞肉、牛肝、雞蛋和起司等動物性食品，以及德國酸菜、kefir發酵乳等食品中。

維生素K2被認為可降低肌肉中的鈣含量，讓肌肉放鬆；相同人員先前的研究也發現，維生素K2可減少洗腎病患的痙攣症狀。

這項在中國進行的新試驗追蹤了199名65歲以上參與者在八周期間的腿部痙攣情況，其中一半人服用維生素K2保健食品，另一半人服用安慰劑。

研究結束時，服用K2的人每周腿部抽筋次數減少了一半，而服用安慰劑的人則沒有減少。

上個月發表在醫學雜誌JAMA上的研究顯示，服用K2維生素者抽筋的痛苦程度也會降低，持續時間則從平均54秒減至20秒。

維生素K2先前已被證實可改善骨骼健康，降低罹患骨質疏鬆症的風險。由於維生素K2能夠調節鈣（骨骼和牙齒中的主要礦物質）濃度，科學家認為這項保健食品也可以幫助更年期後的婦女，增加骨密度。

維生素K2甚至與減少心臟病有關，研究顯示它可能有助防止鈣質在心臟動脈周圍的堆積。

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