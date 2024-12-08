養生／氟中毒影響牙齒美觀？破解氟化物健康迷思

每天刷牙要超過一次並使用牙線或牙間刷，才能保護牙齒健康。（美聯社）

氟化物(Fluoride)是很重要的牙科護理礦物質，牙醫診所經常使用，牙膏裡也添加這個成分；然而近幾年來，氟化物成了某些陰謀論的焦點，引發諸多質疑，正反意見互見，有些人聲稱氟化物有害，另有些人則堅稱有助保持牙齒健康。專家出面破解迷思。

首先，針對氟化物是否有害？

專家正面回應：氟化物是有益的。美國疾病防治中心 (CDC ) 稱，這個物質可預防蛀牙，被認為是20世紀十大公共衛生成就之一，不過，氟化物過量恐導致氟中毒，紐約牙科診所Smiles of NYC牙醫科斯登(Michael Kosdon)，其症狀是琺瑯質上出現白色條紋或點狀白色斑塊，被稱為脫鈣牙釉質(decalcified enamel)，嚴重時牙齒變得脆弱、容易蛀牙。

氟中毒會影響美觀，不至於危害健康。俄亥俄州 立大學牙醫學院(Ohio State University College of Dentistry)副教授亨德森(Rebecca Henderson)說，兒童長期使用各式氟化物時，較常出現問題，來源包括飲用含氟水、誤吞氟化牙膏以及服用氟化物補充劑，她建議了解社區供水系統的氟化物含量以及八歲以下孩童攝取的其他氟化物含量，可預防氟斑牙。

針對網路上有關氟化物有毒的說法，專家覺得有些誇張。過量氟化物可能有害，但很少見，通常發生在幼兒身上。美國牙醫協會(ADA)指出，每公斤體重須一次喝5公升水才會產生氟化物毒性。

第二個疑點是：是否有任何人該避免氟化物？

有些族群確實不該使用氟化物； 科斯登提到，他絕對會避免六個月以下嬰兒使用氟化物。根據 ADA ，嬰兒配方奶粉中使用氟化水恐增加輕度氟中毒風險。此外，科斯登補充，腎臟病人恐怕也要避免攝取高濃度氟化物。

第三個重點是：如何知道自己是否攝量使用氟化物？

亨德森教授說，社區飲用水系統中的氟化物受到州府和地方層級監管，假如飲用的水並非井水，便是飲用自來水，必定含有一氟化物。CDC稱，75%氟化物攝取量來自添加氟化物的飲用水以及用氟化水製成的食品和飲料如汽水和果汁。

亨德森彙整多方訊息後說，對成人和兩歲以上兒童而言，飲用含氟自來水、並遵循日常使用含氟牙膏的說明，足以讓牙齒堅固、預防蛀牙，至於兩歲以下的兒童，應諮詢醫生或牙醫有關使用氟化牙膏的意見。3歲以下兒童的牙膏用量大約如同米粒，3歲以上牙膏用量建議不超過豌豆大小。