我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

養生／中年人每天吃堅果 明顯降低失智風險

編譯周芳苑
研究顯示，中年人每天吃堅果可降低失智症風險。（圖／123RF）
研究顯示，中年人每天吃堅果可降低失智症風險。（圖／123RF）

最新研究發現，中年人每天吃堅果可明顯降低失智症風險。

這是一國際小組的研究結果；該小組針對5萬300名英國成年人進行問卷調查，以50多歲為主，受訪者回答堅果食用習慣的相關問題，研究小組再後續追蹤，平均七年，檢視是否患有癡呆症。

5萬多名受訪者約發現1400癡呆症病例；研究人員將年齡、性別、體重、教育和生活方式等因素多方納入考量後確定，每天吃堅果可降低 12% 失智症風險。

選擇無鹽堅果並每天吃大約40克的一把，好處更大，罹患失智症風險更降低16%。

這項研究結果發表在九月份的「Geroscience」雙月刊；該刊物以衰老生物學及相關生物醫學應用研究為主題。

多項研究長久以來一直認為不良飲食與癡呆症風險息息相關。

由27名癡呆症專家組成的「柳葉刀委員會」(Lancet Commission)今年確定，肥胖、糖尿病和中年高膽固醇都在導致癡呆症風險增加的14項生活型態因素之內。

專家建議，富含水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪的地中海飲食、得舒飲食(DASH，旨在降血壓) 和麥得飲食(MIND,以吃深綠蔬菜為主) 可能對大腦健康最有利。這三大類飲食的關鍵元素就是「堅果」。

西班牙研究人員去年在「營養」(Nutrients)雜誌上撰文稱，堅果是營養豐富的食物，含有許多潛在的神經保護成分，包括單元不飽和和多元不飽和脂肪酸、纖維、維生素B群、非鈉礦物質和高營養成分。他們也將核桃稱為「最有利於認知健康的堅果」。

一位骨科醫生最近表示他愛吃核桃，核桃富含omega-3脂肪酸，有助於大腦發育和功能。

美國國家老化研究所(National Institute on Aging)研究人員發現，吃核桃可能有助於增強阿茲海默症患者的記憶力。阿茲海默症(Alzheimer's)是美國老年人癡呆症最常見原因。

最近研究顯示，全美近700萬人已被診斷出患有癡呆症，該研究警告，另有數百萬人可能出現症狀但尚未被正式診斷出來。

人口老化趨勢下，全球癡呆症患者預計將從2019年的5700萬人增加到2050年的1.53億人。

核桃 阿茲海默症 骨科

上一則

養生／氟中毒影響牙齒美觀？破解氟化物健康迷思

下一則

養生／維生素E抗氧化 3類天然食物可攝取

延伸閱讀

聽損攸關失智未必是老化 把握黃金治療期

聽損攸關失智未必是老化 把握黃金治療期
治癒加州╱「我沒瘋」失智患者陷入被誤解的悲哀

治癒加州╱「我沒瘋」失智患者陷入被誤解的悲哀
州參議員曲怡文提案 阿茲海默、失智症 立法納州府醫保

州參議員曲怡文提案 阿茲海默、失智症 立法納州府醫保
罹睡眠呼吸中止症 失智風險高3倍 患者打鼾比率高

罹睡眠呼吸中止症 失智風險高3倍 患者打鼾比率高

熱門新聞

有部分民眾為了規避銀行通報，在存入超過1萬元的現金時，將其分成多次存入，每次存入金額均為9999元，結果因涉嫌洗錢罪被逮捕。專家提醒，此類行為不僅無法規避法律，反而可能觸犯更嚴重的罪行。(美聯社)

理財百科／躲銀行通報 多次存9999元恐觸法

2024-12-01 13:30
裝過心血管支架、罹患心肌梗塞，或有心血管疾病家族史者，只要規律用藥，幾乎都能把數值壓到理想值。此為示意圖。（本報資料照片）

醫藥／看懂血脂報告裡的膽固醇數值

2024-12-01 01:08
狗兒吃蘋果，要注意哪些事？(圖／123RF)

百科／給狗狗吃蘋果 幾件事該注意

2024-12-01 10:58
改善便祕這樣做。（資料來源：廖靜清）

養生／便祕竟會增加失智風險？這5招幫你「通暢」

2024-12-01 11:16
特隆赫姆沿河岸的七彩木屋，水天一色，美麗如畫。（圖／萍萍提供）

旅遊／挪威漁村 美如童話世界

2024-12-01 01:02
薑有「薑醇」可提升身體抗氧化、抗發炎能力，並且可降低血液黏稠。（本報資料照片）

養生／蔥薑蒜辣椒 這樣吃最健康

2024-12-01 01:05

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元