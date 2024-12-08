電影世界／教宗選戰 神職人員的爾虞我詐

拉爾夫·費因斯成功地扮演了羅主教一角。拉爾夫·費因斯以演出電影「英倫情人」和「辛德勒的名單」聞名。(美聯社)

終於等到一部有潛力問鼎奧斯卡的片子－「教宗 選戰」(Conclave，另譯「祕密會議」)。它的導演是愛德華柏格(Edward Berger)、配樂是豪施卡(Hauschka，原名沃克·貝特曼 Volker Bertelmann)。他們兩人合作電影「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front， 2022)，得了第95屆奧斯卡最佳外片與最佳原創配樂。「教宗選戰」原作出自羅伯特·哈里斯 (Robert Harris) 2016年出版的同名小說。

「conclave」這個專有名詞，是指樞機主教在梵蒂岡 閉門開會，以選出教宗。天主教選教皇的影片並不新鮮。2020年的「教宗的繼承」(The Two Popes) 即由Anthony Hopkins 和Jonathan Pryce兩個老爺子飆戲，講述教宗傳承。這回哈里斯謔而不虐，編了紅衣主教們爾虞我詐、逐鹿教廷的故事。

教皇突逝 選出繼承人

哈里斯最早設下一隻餌：教皇忽然心臟病發作去世。夜裡羅主教 (Cardinal Lawrence，Ralph Fiennes飾) 呼吸急促地趕往奔喪。與他同時哀悼的有貝主教 (Cardinal Bellini，Stanley Tucci飾)、崔主教 (Cardinal Tremblay，John Lithgow飾) 還有邰主教 (Cardinal Tedesco，Sergio Castellitto飾)。這四位紅衣主教，正是呼聲最高的教皇繼承人。羅主教身為首席，又受領導死前叮囑，必須主持最高宗教領袖選舉的程序。

按照一般偵探片的慣例，這四個人也許有什麼嫌疑？猜錯了！故事反過來，檢視各自的人品，是否合格去擔當重任？

此刻倏然出現風塵僕僕的不速之客－班主教 (Cardinal Benitez，Carlos Diehz飾)。他在教皇往生前一年私封為「樞機選舉人」。他看來年輕且無足輕重，但已經在剛果、巴格達和喀布爾經歷戰爭的滄桑。

拉爾夫·費因斯成功地扮演了羅主教一角。拉爾夫·費因斯以演出電影「英倫情人」和「辛德勒的名單」聞名。(美聯社)

布景、服裝令人驚豔

片組自製布景，服裝、道具都一絲不苟。我實在驚豔首次出現銀幕的「聖瑪爾大之家」(Casa Santa Marta)：選票期間，諸主教如同科舉考試，都閉關在建築內，食宿統一。寢室並對成兩排，一間間很隱密。就餐也圍坐，吃得很精緻。當然負食宿責任的安修女 (Sister Agnes，Isabella Rossellini飾) 至關重要。她洞悉祕辛，更會臨機揭發腐敗的聖職人員。

拉爾夫·費因斯 (Ralph Fiennes) 不負所託，成功地扮演了羅主教。他在「辛德勒的名單」(Schindler’s List，1993) 一舉成名：他演的納粹軍官冷酷，心靈歪曲全寫在臉上。「教宗選戰」裡頭他愁眉憂煩，一方面要擔當責任，找出同儕的缺失；另一方面自身正面臨信仰危機，處在辭職的崩潰邊緣。

羅主教的名字是Thomas，剛巧與新約中多疑的門徒多馬同名。片中沒有演出他與上帝之間的天問，他帶著嚴肅的表情默默查證；有次還故意犯規，把已故教皇門口的封條撕破，來探求蛛絲馬跡。劇本把他還原成凡人。在第一次投票 之前，羅主教發表天主教要擁抱多元、必須改進的演講。

拉爾夫·費因斯(右)成功地扮演了羅主教一角。拉爾夫·費因斯以演出電影「英倫情人」和「辛德勒的名單」聞名。(美聯社)

紅衣背後的真面目

選票過程治絲益棼，四個人的真面目一一顯現。其中有一個30歲時犯了大忌，私通了一個19歲的修女，還生下一個非婚生子；有一個賄賂別的紅衣主教，用錢拉票；有一個特別排斥異教徒，極其保守；有一個屬於進步派，厭惡反對同性戀的同事，寧願支持保守派。

劇本把樞機主教團的選舉儀式描寫得很詳盡：每位紅衣主教在設計好的投票紙上，寫下支持者的名字；他走到祭壇，舉起選票宣誓真誠；然後將選票摺疊，再投入特製的大甕中，大甕就是投票箱。

投票結束後，指定的主教計算選票，並確保無投錯或重複。確認結果後，將所有選票集中起來焚燒，通過煙囪的煙昭告天下。黑煙表示投票未成，選舉會繼續進行；白煙表示新教皇已選出。

選出的新教宗出人意外，沒想到羅主教的心腹透露出另一隱私，跟新主教的生理「不正常」有關係。新主教聲稱他不會改變上主所賜的「他的身體」。我看的那家戲院這時有些騷動，尤其是女性，都鼓掌支持叫人跌破眼鏡的結局。

有幾場情境令人回味：其一是羅主教投票後，梵蒂岡突然發生大爆炸，高牆爆破了大洞，陽光照進來，封閉的內室忽然大亮；其二是劇終羅主教在地板上看到一隻烏龜，他欣然雙手將牠捧起，送回外面的池塘裡；其三是遠距離看見三位修女忘情歡笑，聲音穿過庭院。▪

電影「教宗選戰」的導演愛德華柏格(左)與主角拉爾夫·費因斯在片場一幕。(美聯社)