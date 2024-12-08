大仁說財經／節日需求 蛋價漲到天花板
近兩年雞蛋價格穩定上漲。禽流感的激增和即將到來的假期使問題變得更加嚴重。
在美國東北經營八家分店的家族事業雜貨連鎖店Steward Leonard’s執行長小雷納德(Stew Leonard Jr.)說，「今年感恩節晚餐的價格總體與去年相同，但雞蛋除外。我們看到價格出現小幅上揚。」
根據消費者物價指數，10月雜貨店的雞蛋價格較去年同期上漲30.4%。
節日烹飪 需要額外雞蛋
節日烹飪需求的增加使得雞蛋價格更加波動。
American Egg Board總裁兼執行長梅茲(Emily Metz)表示：「假期始終是一年中零售額最高的季節，因為只要想到假期、烘焙、烹飪、娛樂，所有都需要額外的雞蛋。」
在此同時雞蛋的供應也減少了。自2022年1月以來，透過野生鳥類傳播的禽流感一直困擾著農民和雞蛋供應。根據美國農業局聯合會(American Farm Bureau Federation)資料，截至目前禽流感病毒已殺死了1.08億隻禽類，其中7500萬隻是下蛋的雌性；這影響了全美8%的供應。
禽流感激增 影響蛋供應
10月禽流感病例再次開始激增，在俄勒岡州、猶他州和華盛頓州等主要產蛋州，禽流感導致280萬隻產蛋禽類死亡。根據美國農業部的報告，預計損失約6000萬個雞蛋。
AFBF經濟學家尼爾森表示：「雞蛋價格確實隨著禽流感高漲而波動。」「雞蛋是零售層面價格波動很大的產品之一。常常出現大幅波動，並且存在著許多競爭。」
美國農業部指出，2025年第一季的雞蛋供應量也被下修，這可能會導致價格繼續走高。
蛋價走高 定價有玄機
目前至少有一些超市正在努力消化部分上漲的費用。小雷納德表示，他選擇降低價格，這樣顧客就不會達到「崩潰點」。
根據美國農業部的數據，截至11月15日，紐約批發市場上一打大型盒裝的雞蛋的平均批發成本為4.23美元；相較於大約去年同一時間雞蛋批發價的每打2.43美元，上漲了54%。
接下來就輪到雜貨商決定以什麼價格出售雞蛋。這是如何在不將客戶嚇跑到競爭對手的情況下賺取典型利潤之間的微妙操作。
小雷納德說，「現在的雞蛋價格不能超過每打4.99美元，儘管我們的農民可能會說他將價格提高了10分。」「今年是充滿挑戰的一年。費用的增加速度快於市場允許商家收取的費用。至少對我們來說，我們的利潤率已經下降了。」
另一家在紐約市擁有17家分店的雜貨連鎖店Morton Williams在10月短短幾周內發現雞蛋批發價格調漲了2美元。而且一旦雞蛋價格調漲，它們之後也不會變得更便宜。
Morton Williams銷售和行銷總監施瓦茲說，「事情已經失控了。雞蛋曾經非常便宜。但現在卻創下天價，然後即使它們回跌，仍然高於之前的價格點。」
他表示，他在10月2日支付以每打2.16美元從供應商那裡進貨。到10月28日時，價格已升至每打4.28美元。
他說，「有好幾個星期，我們的工作利潤微乎其微。」
普通蛋價格 追上有機蛋
商品雞蛋的價格上漲如此之多，以至於它們的價格幾乎與有機雞蛋相同。
小雷納德說，「我們有十幾種普通白雞蛋售價都是5美元。如果你現在想購買有機雞蛋，它們的價格是一樣的。」
他指出，消費者傾向於在假期前後購買有機或巴氏消毒雞蛋(pasteurized eggs)，認為這會讓他們的食物味道更好。現在它們的價格與普通雞蛋幾乎相同，需求可能會給供應面帶來更大的壓力。」
施瓦茲表示，「由於每個人都想追求『更好的雞蛋』，這給供應帶來了壓力，因為沒有任何預測會出現這樣的情況，然後倉庫就會出現短缺。」
雞蛋製品 價格連鎖反應
他也警告，在商店貨架上銷售的雞蛋製品未來價格也可能開始上漲，「如果雞蛋價格保持高點不墜，就會產生連鎖反應。」他說，從義大利麵到蛋黃醬，許多產品都是用雞蛋製成的，因此它們的價格可能會受到影響。
他強調，「這一切都是源自正在發生的事情。這也就是為什麼與過去其他時候相比，蛋黃醬現在會如此昂貴。」
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