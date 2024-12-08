娛樂／「神鬼戰士II」被指有違史實 超越前作挑戰大

「神鬼戰士II」海報。（取材自IMDb）

備受期待的史詩片「神鬼戰士II」（Gladiator II，又譯「神鬼戰士II」）早前上映，該片是2000年奧斯卡 最佳影片得主「神鬼戰士」的續作，仍舊由雷利史考特打造，以羅馬帝國時代為背景，主演則換成了保羅麥斯卡（Paul Mescal）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、丹佐華盛頓（Denzel Washington）等。

該片在美首映票房開出5550萬美元成績，略高於媒體預測的5000萬美元，但遠遠不及同期上映的迪士尼 新片「魔法壞女巫」（Wicked）的1.14億美元。

百老匯音樂劇改編的「魔法壞女巫」製作成本1.5億美元，而「神鬼戰士II」的製作與宣傳成本據傳高達3.5億美元，是2024年投入最大的一部電影，派拉蒙方面的壓力巨大。

回望前塵，24年前「神鬼戰士」橫空出世，不僅攬下4.65億美元的全球票房，更在第73屆奧斯卡頒獎禮上斬獲包括「最佳影片」在內的五項大獎。而今年第二部首映開出的5550萬美元成績，在導演雷利史考特長達45年的導演生涯中，若計上通膨，只能排在第六位。且該片的觀眾評分只有B級，在中國等海外地區的票房成績也不算理想，美國本土票房能否保持，對於派拉蒙影業而言，至關重要。

延續前作結局，「神鬼戰士II」發生在首部曲的20年後，講述羅素克洛（Russell Crowe）飾演的「麥希穆斯」（Maximus）去世15年後的故事。麥希穆斯之子「盧賽斯」（Lucius，保羅麥斯卡飾）從捍衛家園的戰士，到失去自由的奴隸，再到搏命廝殺的競技場鬥士。此時的羅馬帝國，正處於卡拉卡拉（Caracalla）和蓋塔（Geta）兩兄弟共治的時代，在由丹佐華盛頓飾演的老師的教導下，盧賽斯追隨父親的腳步，走上戰士的道路，誓要推翻這對兄弟皇帝的殘虐統治。

不過，早前有歷史學家公開批評「神鬼戰士II」劇情荒唐、胡說八道，在網上引起不少熱議，也為這部電影帶來不少流量和知名度。

「神鬼戰士II」導演雷利史考特（左）與男主角保羅麥斯卡（右）在片場。（取材自IMDb）

歷史學者諷：羅馬人哪知鯊魚

早在該片上映前，專攻古羅馬歷史、文學和哲學的芝加哥大學古典學教授莎蒂巴馳（Shadi Bartsch）發文抨擊預告片內容十分荒誕，其中一個場景是羅馬競技場被水淹沒，連鯊魚都游進來。她嗤之以鼻地表示，羅馬人確實曾在競技場灌水以培訓士兵應付海戰，「但我並不認為羅馬人知道什麼是鯊魚」。此外，針對犀牛衝進競技場的畫面，她也指出，羅馬古代詩歌中確實提到過犀牛，但當時大家所見到的都是單角犀牛，而非電影預告片中那種雙角犀牛。

她點出的第三處史實錯誤更是明顯的「張飛打岳飛」、荒唐時空錯置，其中一段羅馬人坐在咖啡 館閱讀報紙的畫面，在莎蒂巴馳看來，這真是大錯特錯，因為紙質報紙是在大約1200年後才問世的。她表示，那時候的羅馬人確實也有自己的新聞媒介，即鼎鼎大名的「每日紀聞」（Acta Diurna，又譯「羅馬公報」），那是羅馬帝國的政府官方媒體，也是世界上最早的定期手寫新聞。

然而，它並非寫在紙上，而是雕刻在石頭或金屬上，然後固定放在特定的位置展示，巴馳批評：「所以只能你自己跑去看，不可能坐在咖啡館就能看到，況且，那時候他們也沒有咖啡館啊！」

這並不是導演雷利史考特的電影第一次遭到歷史學家的否定，上一部「神鬼戰士」雖然叫好叫座，卻也遭到不少歷史學家的口誅筆伐，甚至就連劇組原本聘請的幾位專家顧問稍後也都退出劇組，並對該片有違史實的缺陷大揭其短，包括士兵穿戴的盔甲完全不對，騎兵採用的馬鐙此時根本還沒誕生等。

舊版「神鬼戰士」就有學者指出士兵穿戴的盔甲不正確，圖為「神鬼戰士」劇照。（取材自IMDb）

導演被批不在乎：請問你在現場嗎？

更近一些的例子則是去年上映的「拿破崙」（Napoleon），電影上映後也遭到大量權威歷史學家的指摘，不過導演雷利史考特對於這些批評意見表現得相當無所謂，還在受訪時戲謔道：「每當我和歷史學家發生爭執時，我都會問一句，『朋友，不好意思，可是你當時就在現場嗎？是你親眼所見嗎？如果沒有的話，那就閉上你的臭嘴。』」

雷利史考特2000年憑「神鬼戰士」獲得金球獎最佳劇情片、奧斯卡最佳影片等大獎，2024年上映的續作「神鬼戰士II」也被指有機會在頒獎季有所斬獲。（取材自IMDb）

年屆87歲的雷利史考特近年創作力仍旺盛，除了史詩片「拿破崙」，他亦是今年票房大賣的「異形：羅穆路斯」（Alien: Romulus）的製片。此番回歸執導「神鬼戰士II」，雷利史考特表示：「製作這樣規模的電影總是令人非常興奮。你必須經歷很多壓力，事實上，你必須擁抱壓力！我就是這樣做的，壓力讓我保持活力。」

（取材自澎湃新聞）