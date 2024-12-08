料理功夫／花生綜合炒

多年前回父親家鄉大連，堂姊的女兒給我吃生的花生米，並說：「大姨沒事，吃生花生可以的。」那個當下，我似乎為小時候偷吃生花生米的事件感到釋懷。

小時候我們家後菜園種植花生，到了採收的時候，我們在旁邊好奇觀看，突然父親對媽咪叮嚀：「不可以讓孩子們吃生花生米」，媽咪轉頭告誡我們孩子們，傻楞楞的我只能點頭稱是，但是在媽咪去殼清理好之後，我還是去偷吃了。往後我對弟妹們也是告誡不能生吃，沒想到幾十年後，才從大連外甥女口中得知：生花生米很營養，加上是家人自己種植的，於是吃得理所當然。之後查資料，才知道花生不管生或熟的營養價值都很豐富，蛋白質跟脂肪含量高。

食材：

花生150克、玉米粒50克（也可買玉米罐頭）、毛豆仁50克（也可用碗豆仁替代）、胡蘿蔔丁100克、橄欖油適量、鹽適量、水適量。

做法：

1.花生泡水2小時，之後水煮約40分鐘（花生口感可自己拿捏），濾乾水分備用。

2.毛豆仁放熱水中川燙，接著把薄膜去掉。

3.玉米煮熟，接著用手一排排撥下成玉米粒。

4.胡蘿蔔去皮切丁備用。

5.平底鍋倒入橄欖油燒熱，接著把四種材料放入翻炒，加些許鹽，如果太乾放入些許水，接著盛盤上桌。

PS：花生、玉米粒跟毛豆仁的多寡可以自行斟酌，自己料理自己想要的口感，此為素食料理。





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