流行／4箱組成 全美最大LV臨時旗艦店紐約開幕

路易威登紐約市57街臨時旗艦店。(圖/路易威登提供)

路易威登從1898年正式登入美國市場,並於1980年在57街開幕,是紐約的第一家專賣店,此間臨時店選址一座裝飾藝術風格地標建築,共多達五個樓層的探索空間。挑高中庭擺設由OMA建築事務所的重松象平(Shohei Shigematsu)所設計的獨立雕像,四座由代表性Courrier Lozine 90硬箱組成的16米塔樓貫穿中庭,分別展示品牌歷史條紋、經典Monogram帆布、白色Damier以及金屬質感的Monogram四款硬箱圖騰。

中庭後方還有一件由Keepall與Speedy鏡面包款,如磚塊般堆疊出的視覺裝置藝術,建構出一面高18米的垂直牆面,將建築的基本元素轉化為一座反射店內景象與活動的動態雕塑。兩側則為放大的照片壁畫,展現路易威登合作藝術家創作的圖案。

店內到處都是設計師加劇與當代藝術。一樓展售皮件商品,涵蓋包款與生活風格用品,二樓為女士專區,三樓則為男士專區。五樓畫分為貴賓專用休息空間,包含三間舒適的沙龍,並設有家具家飾品展示區,以及展售高級腕表與珠寶的閣樓風格隱密房間。

四樓的Le Café Louis Vuitton結合咖啡 廳與圖書館,包含主餐廳區、設有沙發座位的閱讀小角落,以及一個共有70個座位的吧檯區。餐廳由曾與路易威登合作的法國名廚阿爾諾東克勒(Arnaud Donckele)與邁克斯費德烈(Maxime Frédéric)再度聯手,與當地新銳廚師Christophe Bellanca和Mary George合作開發全新用餐理念,兼具趣味與精緻並融合法式風情與本地風味。

Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton也繼巴黎、新加坡 和上海後,於美國首次開設分店,推出由這位知名甜點主廚及其團隊在巴黎廚房手工製作的招牌巧克力棒、禮盒組與榛果巧克力糖果,包括以音樂盒為靈感的經典作品「行李箱上的Vivienne」。