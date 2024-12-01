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百科／給狗狗吃蘋果 幾件事該注意

編譯張聲肇
狗兒吃蘋果，要注意哪些事？(圖／123RF)
狗兒吃蘋果，要注意哪些事？(圖／123RF)

人類「一天一顆蘋果，不用看醫生」，狗兒可以嗎？香蕉、胡蘿蔔對狗兒有好處，葡萄和酪梨就是毒劑，千萬小心。蘋果基本上沒問題，就像自家烘培的蘋果薑餅乾和蘋果花生奶油餅乾，偶爾當作狗狗的點心很好。

當作水果，就要留意下面兩點。首先，要把蘋果切成小塊，方便咬，不會噎到。美國犬業俱樂部(American Kennel Club)說，蘋果富含維他命A和C，熱量低，纖維質很多，有助消化。

但是第二點很重要：不是整顆蘋果都對狗有利，餵給狗吃的時候，一定要把果核、果蒂，尤其是種子拿掉。蘋果子含苦杏(amygdalin)，經咀嚼、消化，會釋出劇毒的氰化物。

也就是說，狗主人管控好蘋果的哪一部分、切塊得宜進入狗腹，就沒問題。同理，牽狗散步，走到野蘋果樹下，或和你一同到蘋果園採蘋果時，要注意你的愛犬，不要把小小的野蘋果整個吞下肚，果蒂、果葉、種子都不能下肚。

犬業俱樂部說，蘋果皮對狗狗來說，是安全的食物，也是纖維的良好來源。不過，怕過敏原的狗，最好還是削皮吃，比較安全。有些狗吃了帶皮的蘋果，會肚子痛。

蘋果泥呢？原味的沒問題，不要加糖。把蘋果泥做成冰棍、冰塊狀，夏天犒賞愛犬，一定大受牠歡迎。

獸醫瓦特欽斯(Diana Watkins)說，要給狗吃人類食物，還是謹慎為宜，市上的狗食營養足夠，也夠平衡，不給人食無損基本「犬權」，只是少了「點心」福利與樂趣。

萬一貴寵物有疑似食物中毒的情況，可找獸醫，或打這兩個熱線電話洽詢： 美國愛護動物協會(ASPCA) 24-hour Animal Poison Control Center 888-426-4435；寵物中毒專線(Pet Poison Helpline )885-764-7661。

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