新聞眼／社媒新貴Bluesky 大選後為何用戶激增

Bluesk的全球用戶總數目前超過1700萬，比10月底增長30%以上，成為社交媒體市場中一顆冉冉升起的新星。(路透)

由於X平台(前推特 平台)執行長馬斯克 (Elon Musk)在美國總統大選期間強力支持川普的政治背書傾向，致使數百萬用戶紛紛離開X，湧向社交媒體新貴Bluesky。根據媒體舊金山標準(San Francisco Standard)的報導，這個由推特(Twitter)前執行長多西(Jack Dorsey)創建的平台，自選舉結束後用戶數量激增，成為X以及Meta旗下Threads 平台流失用戶的避風港。

據Bluesk的數據，選舉後的短短一周內，新用戶激增逾125萬，且仍以每日百萬新用戶的速度增長。(美聯社)

X平台用戶大量轉移

根據Bluesky的數據，選舉後的短短一周內，新用戶激增逾125萬，且仍以每日百萬新用戶的速度增長。截止11月中旬，Bluesky的全球用戶總數目前超過1700萬，比10月底增長30%以上，成為社交媒體市場中一顆冉冉升起的新星。

2023年2月，Bluesky以邀請制的方式低調上線，期望通過小規模測試來穩步擴展。然而最近一周，這一平台在蘋果和谷歌應用商店中躍居免費應用下載榜首。

用戶大規模轉移的原因與X平台的現狀息息相關。X自2022年更名以來，平台功能和文化發生巨變，導致許多忠實用戶失去信心。一些知名人士和機構選擇退出，包括英國報紙「衛報」、CNN記者雷蒙(Don Lemon)等。

用戶可自行定義演算

同時，根據分析網站的Sametime收集的數據，大選隔天，超過11萬名美國用戶停用了他們的X帳戶，這是馬斯克接管該平台後美國單日停用數量最多的一次。

Bluesky的設計初衷以及優勢，在於提供一個去中心化的社交媒體體驗，讓用戶能夠更靈活地控制個人界面。用戶可以自己定義演算法，創建符合個人興趣的專屬內容流，從寵物照片到專業新聞應有盡有。此外，Bluesky支持以網站地址作為使用者名稱的功能，對於記者、運動員等公眾人物，為身分驗證提供了便利，減少了仿冒帳戶的問題。

Bluesk執行長格雷伯(Jay Graber)。(取自格雷伯Bluesky帳號)

Bluesky執行長格雷伯(Jay Graber)表示，Bluesky目前的規模雖然仍遠不及競爭對手Threads和X，但這種突飛猛進的增長，迫使團隊幾乎徹夜不眠地解決平台運行中的技術故障、內容審核和用戶管理問題。據第三方網站估算，Meta的Threads擁有2.75億月活躍用戶，而X則約有6億用戶。

致力「去中心化」

Bluesky即取自葛瑞柏的名字Lantian，即是中文「藍天」之意。

Bluesk是X平台前身推特(Twitter)的前執行長多西 (Jack Dorsey)所創建的平台，選後用戶數量激增。(路透)

Bluesky的設想始於推特聯合創始人多西的願景。他希望建立一個「去中心化」的社交媒體網絡，擺脫單一公司或個人對社交平台的絕對控制，賦予用戶更多的自主權。為實現這一目標，Bluesky允許多方參與管理和決策，從根本上改變了傳統社交媒體的營運模式。

公益性 重視社會影響

多西將這一項目命名為「Bluesky」，並於成立初期獲得推特的資助。隨著2022年馬斯克收購推特後，Bluesky與推特的關係告終，平台開始獨立營運。最終，Bluesky轉型為一家公益性公司，這種結構允許公司在盈利的同時，更注重對社會的積極影響，而非單純追求股東利益最大化。

根據BBC報導，Bluesky於2019年成立，發展分散式社群媒體，並在2024年2月開放免邀請制。儘管11月用戶快速成長，導致頻繁出現當機問題，但仍吸引流行歌手麗莎(Lizzo)、演員班史提勒(BenStiller)、傑米李寇緹斯(JamieLeeCurtis)等多位名人加入。