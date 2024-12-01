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移民專頁／I-485等待未滿180天 不建議申請H-1B轉移

李翼民律師

李翼民律師主答

讀者問：

我在2024年1月提交了PERM(勞工證)申請，根據目前的處理時間，預計會在2025年2月或3月獲批。我計畫在PERM獲批後立即讓律師使用加急處理提交I-140。我預計在2025年3月或4月收到I-140的批准。如果我想在I-140批准後立即跳槽到新公司，根據這個時間表，我是否應該先讓現任公司為我提交H-1B延期？還是如果我在6月底前找到新公司(我的第一個前三年的H-1B，將在2025年6月到期)，應該讓新公司提交H-1B延期？是否應該先讓舊公司提交延期，然後在180天後再換新公司？

答：

我的一般建議是讓你目前的公司為你提交H-1B延期申請。轉移工作的前提是你有一份已提交並已經等待至少180天的I-485申請，並且你的新職位屬於與你I-140批准的職位相同或相似的職業。

如果你的I-140獲批後立即換到新工作，但沒有已提交並等待至少180天的I-485申請，那麼你的PERMETA9089和I-140批准將無法用於你的I-485申請。這種情況下你將無法進行職位轉移。如果你確實換到新職位，則需要重新開始PERM流程。唯一可能保留的是你的優先日期，前提是你的前雇主沒有及時撤銷你的I-140。除非你的雇主仍然願意在你I-485批准後提供你I-140上的職位(在這種情況下似乎不太可能)，否則你的新雇主需要從頭開始重新申請PERM流程。因此，在你基於已批准或等待中的I-140提交I-485並已等待至少180天之前，不建議你申請H-1B轉移到新職位。

H-1B 勞工

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