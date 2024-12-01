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周日動動腦／有非洲敦煌之稱的廷巴克圖位於哪個國家？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在聯合國的徽章構圖中除了一幅世界地圖，還有象徵和平的什麼植物？

2.「胡旋女，胡旋女。心應弦，手應鼓。弦鼓一聲雙袖舉…」在白居易這首《胡旋舞》中提到哪兩人擅長此舞？

3.西非諺語:鹽從北方來，金子從南方來，知識和學問，都得從廷巴克圖(Timbuktu)來。這個有非洲敦煌之稱的古城位於現今哪個國家？

4.草莓、蘋果和玫瑰的共同點:它們在植物分類上都是屬於哪一科的植物？

5.冰淇淋據說原是元朝某商人發明的，但13世紀時被哪位義大利人帶回國，而在歐洲發揚光大？

6.中國古代使用印章最早可追溯到商周，但在使用竹簡和木牘的年代，印章是蓋在什麼地方？

7.被當代著名畫家李可染譽為「天下第一松」的鳳凰古松，早在南北朝就有記載，它位於哪座山上？

8.電影《霸王別姬》拍攝地之一的恭王府，在恭親王奕訢之前還住過哪兩個重要人物？

9.法國哪一位哲學家說過:歷史僅僅是一幅幅犯罪和不幸的圖畫？

10.名列中國四大名塔的有河南登封嵩岳寺塔、雲南大理千尋塔，以及位於山西的哪兩個塔？

答案：1.橄欖枝 2.楊玉環、安祿山 3.馬利 4.薔薇 5.馬可波羅 6.封泥 7.九華山 8.和珅、慶郡王永璘 9.伏爾泰 10.釋迦塔、飛虹塔

義大利 河南 釋迦

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