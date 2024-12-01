封面故事／不吸菸亞裔女怎麼了 「高肺癌率」成醫學謎團

過去十多年來不吸菸亞裔女性的肺癌發病率持續上升，華人醫生醫生郭松川呼籲美國華人應儘早參加肺癌篩查，並做到早發現早期治療。(圖／123RF)

美國加州醫療中心研究發現，亞裔女性肺癌患者中不吸菸者占57%，而其他族裔肺癌女性患者中無吸菸史者卻只有15%。而且，過去十多年來不吸菸亞裔女性的肺癌發病率持續上升，已成為「醫學謎團」。因此，大紐約地區最大的華人 醫生集團「百康仁德」的腫瘤科醫生郭松川呼籲，由於無法知道病因，美國華人應儘早參加肺癌篩查，並做到早發現早期治療。

華裔患者 兩類人最多

郭松川表示，他在臨床上發現華人肺癌患者主要分為兩大類：第一類患者是年長的華人男性。這類患者有多年抽菸病史，有了症狀進一步檢查發現罹患肺癌或篩檢發現肺癌。第二類是不吸菸或很少吸菸的人士，其中女性居多，因咳嗽、咯血等症狀就醫，CT發現肺癌，不少人已經是中期或肺癌晚期了。

他說，人們都知道吸菸會導致肺癌，但還是有人吸菸。例如，有華人每天一包菸，抽了20年，最後出現肺氣腫、慢性支氣管炎等症狀，來到診所看病，經過CT、切片等檢查，確認罹患肺癌。這些患者多在60歲以上，甚至到了90歲。

第二類肺癌患者和菸草的關係較小，他們罹患癌症 的原因至今仍在研究當中。這類患者女性居多，年齡不大，也不抽菸喝酒，卻罹患肺癌，讓人費解。研究人員分析，可能是這些華人女性每天在家開火做飯，每天吸入油煙可能是她們罹癌的原因之一。

炒菜油煙中的懸浮微粒，可能對肺癌有影響。(圖/123RF)

研究人員已經發現，肺癌與吸菸、空氣污染、吸入重金屬有關。例如，2001年紐約市曼哈頓發生九一一恐怖攻擊事件，導致世界貿易中心兩棟大樓倒塌，向空氣中散發出大量的有毒物質。事後發現，周圍居民的癌症發生率有了增加。而亞裔女性罹癌比率增加，排除吸菸因素，可能的原因就是她們天天炒菜，吸入大量的油煙。同時，居住在老舊的建築物內或是建築工人接觸石棉，也是導致肺癌發生的原因。

早期發現 治療根本手段

郭松川說，從肺癌的治療效果來看，「早發現早治療」是提高存活率的根本手段。因此，他建議，如果是一天抽一包菸，連續抽菸20年，年齡在50歲以上，即「20包年」，就要進行肺癌篩檢。他們要做低劑量的CT。若是非吸菸者，常咳嗽，有咳血史，體重下降，也應該做X光和CT檢查，排除肺癌。

若是發現有結節，有可能要對結節進行活檢，排除癌症。 「肺癌的確認一定要活檢，找出癌細胞 。「找出癌細胞，不僅能確認癌症，而且對治療的選擇很有幫助。因此，醫生需要對癌細胞進行細分，有時需要幾周時間。

有的華人女性不吸菸，出現了咳血症狀，去看家庭醫生，透過CT檢查發現肺癌，病灶已經擴散到骨頭、肝臟和大腦。他透露，紐約大學有臨床試驗，就是對非吸菸的華人女性進行肺癌篩檢，去抽血做CT，排除癌症。 「歡迎大家申請參加。」

人們都知道吸菸會導致肺癌，但還是有人吸菸。(圖／123RF)

他指出，肺癌的治療效果與肺癌的類型有關。肺癌的類型分為兩種主要類型，小細胞肺癌(SCLC)和非小細胞肺癌(NSCLC)。癌症的類別決定了治療方案。小細胞肺癌約占所有肺癌的15%。小細胞肺癌是無分化的癌，具有侵襲性。癌症通常生長迅速，並擴散到身體的其他部位，包括淋巴結、骨骼、大腦、腎上腺和肝臟。 「小細胞肺癌與吸菸高度相關。」也有不到5%的患者從未吸菸。

非小細胞肺癌(NSCLC)分為三類：

1. 鱗狀細胞癌(SCC)，約占所有肺癌病例的25%至30%。它與吸菸程度高度相關，通常發生在肺部中部。

2. 肺腺癌約占所有肺癌病例的40%。這種癌症類型通常發生在肺部的外部區域。

3. 大細胞癌(LCC)，約占所有肺癌病例的10%至15%。大細胞癌與腫瘤快速生長和預後不良有關。其他較不常見的肺癌類型包括類癌、腺樣囊性癌、錯構瘤、淋巴瘤和惡性毒瘤。

標靶治療 抗藥性已有解方

郭松川說，在過去十年中，尤其是過去兩、三年，肺癌治療進步很快。在過去，若是診斷出小細胞癌，存活期只有二到四年。但現在有了新的治療技術，患者的存活率大大提高。如果是早期發現，腫瘤病灶不到1厘米，手術摘除加治療，大部分都能存活很久。

有人發現自己罹患癌，痛哭流涕，認為患上不治之症。他說，若是能夠早期治療，效果會更好。有人的癌細胞轉移至淋巴，把淋巴切除，加上其他的治療措施，效果也很好。若是轉移至其他器官，就不能切除了，但可以採取其他的治療手段。

十年前，若是看到四期的肺癌病人，平均存活不到一年。患者常要化療，副作用很大。但是，現在癌症治療進展很快，很多患者可以採取免疫療法或標靶療法，治療效果很好。 「許多接受標靶治療的患者每天吃一顆藥丸，癌細胞能夠逐漸縮小。」而且，治療期間患者能夠正常生活和工作，副作用較小。

肺癌有了新的治療技術，患者的存活率大大提高。如果是早期發現，腫瘤病灶不到1厘米，手術摘除加治療，大部分都能存活很久。（圖／123RF）

他說，有人使用標靶治療後，產生了抗藥性。不過，這也不要緊。現在，對抗抗藥性的二代、三代藥物也研發出來了，可以對癌細胞的抗抗藥性。很多人以為，服用抗癌藥物一定會掉頭髮，但標靶藥物不掉頭髮，患者可以放心。

五種方式 降低罹癌風險

美國知名醫療機構妙佑診所 (Mayo Clinic，前譯馬友) 網站稱，肺癌發生在肺部細胞DNA發生變化時。細胞的 DNA包含指示細胞要做什麼的指令。在健康細胞中，DNA發出指令以設定的速率生長和繁殖。指令告訴細胞在設定的時間死亡。在癌細胞中，DNA變化發出不同的指令。這些變化告訴癌細胞快速產生更多細胞。當健康細胞死亡時，癌細胞可以繼續存活。

吸菸會導致大多數肺癌。吸菸者和接觸二手菸的人都可能罹患肺癌。但從未吸菸或接觸二手菸的人也會罹患肺癌。這些人的肺癌病因可能不明確。文章說，目前沒有可靠的方法來預防肺癌，但人們可以透過以下方式降低風險：

不吸菸、戒菸及避免二手菸

知道吸菸的危害，主動戒菸。避免去人們吸菸的地方，如酒吧等。

測試家中的氡氣(radon)

氡是由土壤、岩石和水中的鈾自然分解產生的。任何建築物 (包括住宅) 中都可能累積不安全的氡含量。檢查家中的氡氣水平。氡測試套件通常在五金行出售，也可以在網路上購買。

避免在工作中接觸致癌物

採取預防措施，保護自己免受工作中有毒化學物質的侵害，並遵守雇主的預防措施。例如，如果要求工人戴上口罩以保護自己，請務必戴上口罩。

多吃水果和蔬菜

選擇健康的飲食，包括各種水果和蔬菜。從食物中補充維生素和營養素。避免服用大量藥丸補充劑來補充維生素，因為它們可能有害。研究結果表明，補充劑增加了吸菸者患癌症的風險。

堅持每周運動

盡量每周大部分時間鍛煉，增強抵抗力，可降低肺癌的發生率。