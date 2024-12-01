料理功夫／鮮味湯麵3道

什錦奶油南瓜湯麵

天氣轉涼，喝一碗熱湯暖心暖胃。奶油南瓜(Butternut Squash)，是南瓜的一種，含有β-胡蘿蔔素、維生素C和E，具抗氧化力，能增強人體的免疫力 。菠菜因含有維生素A，有保護眼睛和皮膚的作用；鴻喜菇則含有膳食纖維與多醣體，有「護肝之王」美譽。

什錦奶油南瓜湯麵

材料：

番茄、大白菜、奶油南瓜、甜不辣、牛蒡切小、義大利 麵條、水。

調味料：

橄欖油、素食東炎醬 (Tom Yam Sauce, 泰式酸辣醬)。

做法：

1.湯鍋煮水，待水沸騰後加入義大利麵條，以筷子或夾子不停攪拌，勿使麵條糾結。麵條煮熟後撈起，過冷水備用。

2. 湯鍋放入大白菜、奶油南瓜和水，開火稍做攪拌，隨後蓋上鍋蓋悶煮。

3.食材八分熟時倒入番茄、牛蒡與甜不辣，用素食東炎醬調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮之。

4.等菜餚入味，煮熟的義大利麵條，充分攪拌，使其充分融合，即可熄火完成。

菠菜奶油湯麵

菠菜奶油湯麵

材料：

冷凍菠菜、冷凍玉米粒、胡蘿蔔、義大利麵條、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、奶油湯粉（Cream Soup Powder）。

做法：

1.將冷凍菠菜與玉米粒置於室溫，胡蘿蔔洗淨去皮、切小丁塊，奶油湯粉加入適量冷開水調勻備用。

2.煮一鍋滾水，加入義大利麵條，煮熟後撈起並過冷水。

3.湯鍋放入菠菜、胡蘿蔔和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋悶煮。

4.水滾後倒入玉米粒，以調勻之奶油湯粉調味，充分攪拌均勻，待菜肴入味，放入義大利麵條充分攪拌，拌勻即可盛盤。

鴻喜菇鮮蔬湯麵

鴻喜菇鮮蔬湯麵

材料：

番茄切小塊、大白菜切小段、胡蘿蔔、鴻喜菇、凍豆腐切丁、義大利麵條、水。

調味料：

橄欖油、麻油、黑胡椒、韓式粗粒辣椒粉、五香粉、鹽、醬油。

做法：

1.將適量義大利麵煮熟備用。

2.大白菜、胡蘿蔔、番茄和水放入湯鍋，開火攪拌，可加蓋悶煮。

3.等大白菜八分熟，倒入凍豆腐、鴻喜菇，倒入調味料，充分攪拌均勻，繼續燉煮。

4.待食材入味，放入義大利麵條充分攪拌，均勻混合後就可以盛起享用。