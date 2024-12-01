那天在好市多 看到三公斤包裝的瘦肉碎降價4塊錢，順手買了一包，回家發現冰箱正好有一袋幾天前買的豆泡（又稱油豆腐、豆卜），於是做了一個豆泡夾肉，家人反應還不錯，都說挺好吃。

材料：豆泡一包、瘦肉碎300克左右、青蔥3枝、細鹽、生抽、蠔油。

作法：

1.瘦肉碎加一小勺細鹽、一大勺生抽、一大勺蠔油、蔥花，攪拌醃製30分鐘左右。

2.將豆泡的一面逐個用剪刀剪十字，然後把肉碎塞入。

3.鍋裡放一碗燉肉汁，把豆泡夾肉平鋪在鍋中，大火燒開改小火燉煮15分鐘左右。

4.把燉熟的豆泡夾肉擺在盤中，鍋裡剩餘的湯汁勾芡後趁熱淋在豆泡夾肉上便可上桌。





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