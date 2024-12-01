料理功夫／百搭甜豆2吃

甜豆炒蘑菇彩椒

若依傳統醫學科而言，食物的屬性有溫熱性：如南瓜、洋蔥；有寒涼性，如白蘿蔔、絲瓜…；而甜豆（豌豆）屬於「平性」菜蔬類，顏色青綠，口感爽脆，正是營養美味的百搭食材。

甜豆炒蘑菇彩椒

材料：甜豆、蘑菇、彩椒、蒜頭2瓣。

調味料：黑胡椒、鹽。

作法：

1.甜豆洗淨去蒂，撕除兩側的粗絲，蘑菇、蒜頭切片，彩椒切絲。

2. 起油鍋，蒜片爆香，放入甜豆翻炒後，再加入一點水續炒，接著才加入蘑菇，最後放入彩椒、適量的鹽和黑胡椒，即可盛盤上桌。

小叮嚀：黑胡椒和蘑菇是最佳搭配，更添獨特風味。

甜豆炒香菇豆干

甜豆炒香菇豆干

材料：甜豆、香菇4朶，豆干2塊、紅椒一支、蒜頭2瓣。

調味料：鹽。

作法：

1.甜豆去蒂，撕除兩側的粗絲，豆干切片，蒜頭切片，紅椒切絲。

2.起油鍋，蒜片和香菇爆香，放入甜豆翻炒後，再加入一點水續炒，接著放進豆干（汆燙後）和紅椒絲拌炒，最後加鹽調味，即可盛盤上桌。

小叮嚀：豆乾汆燙與否，端視個人口味而定，講究者認為直接清炒會有豆腥味。





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