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紐時：卡達贈「空軍一號」改裝成本估51億 實際開支仍不透明

編譯廖振堯／綜合報導
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卡達捐贈的波音747飛機，川普決定改裝為新的空軍一號，但決策倉促，導致費用飆升。...
卡達捐贈的波音747飛機，川普決定改裝為新的空軍一號，但決策倉促，導致費用飆升。(歐新社)

川普總統的第二任期才開始幾周，就在佛州棕櫚灘機場參觀了一架從卡達飛來的波音747-8豪華私人飛機。由於波音公司負責生產的兩架新型總統專機進度嚴重落後，川普團隊要求空軍尋找臨時替代方案。川普最終決定接收這架原為卡達王室量身訂製的飛機並倉促改造。紐約時報調查指出這不僅導致改裝成本飆升，也在安全功能上打折扣，缺少許多總統專用座機所必備的設計。

據報導，知情人士透露川普親自參與了改裝工程決策，以滿足他想在今年美國獨立250周年啟用的目標。川普第一任期就想要換新的空軍一號，2016年12月當選後不久就在海湖莊園聽取相關簡報，並詢問現代化改裝的計畫。

川普去年重返白宮後，就派當時大刀闊斧主導政府效率部(DOGE)的馬斯克(Elon Musk)前往德州視察新總統專機組裝進度。川普團隊也要求空軍清查所有波音現役747-8型客機，看看是否還有其他飛機可以即刻為川普所用。

747-8與幾十年來一直作為空軍一號使用的747-200型截然不同，它配備現代化的電子飛行控制系統、重新設計的機翼和引擎、更大的客艙和上層甲板等等。前空軍官員透露，若要改裝商用747-8、加裝所有總統專機所需的配置，將耗資超過10億元並需要數年時間。

文件顯示，特殊配置包括在機身較低位置開孔安裝第二艙門，方便總統在安全性較低的環境下進出。為了減少地勤人員往來，須加裝一套自主行李裝載系統。機上總長數百哩的電線和電子元件須以包材屏蔽以抵禦電磁脈衝。機尾附近須安裝輔助動力裝置，作為通訊系統和其他重要電子設備的備用電源；機翼近引擎、尾翼的位置須安裝飛彈防禦系統，還有其他先進通訊設備、自衛系統等等。

卡達贈送的747-8卻在短短八個月內就完成改裝，承包商L3Harris指出改變原有機艙內部結構，移動艙壁或內部固定結構等重大調整是不可行的，例如第二登機口便被捨棄了。

一份空軍簡報稱所有軍規升級非常昂貴，遠超過軍方最初估計的約4億元，全部現代化改造估價為51億元。

除了公開的4億元，政府拒絕透露整個計畫的經費來源，但空軍部長梅因克(Troy Meink)在參院作證時承認，政府挪用了一項名為「哨兵」(Sentinel)的核子現代化計畫之經費。

紐時先前報導，去年夏天哨兵計畫中有9.34億元轉移到了一個未公開的機密計畫。除了改造費用，政府還花費數億元添購訓練747-8飛行員所需的設備。

精華 FAQ

  • 因波音負責的新總統專機進度嚴重落後，川普團隊希望先找臨時替代方案，並希望能在今年美國獨立250周年前啟用，因此決定接收卡達原本為王室訂製的飛機。

  • 由於要在短時間內完成，承包商難以大幅變動機艙結構，第二登機口等設計被捨棄；原本應有的電磁脈衝防護、飛彈防禦系統與完整通訊配置也未能全數到位。

  • 空軍簡報估算全面現代化改裝高達51億元，遠高於最初約4億元估計；政府又拒絕完整揭露經費來源，並承認挪用Sentinel核武現代化計畫資金，引發透明度爭議。

波音 川普 紐約時報

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