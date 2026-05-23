移民局新政 持留學、觀光簽證在美轉綠卡面臨嚴審

移民局公布新備忘錄，將對申請境內轉換綠卡者加強審查。(路透)

美國公民及移民 服務局(USCIS)22日發布了一份關鍵政策備忘錄(編號 PM-602-0199)。該文件雖然並未直接修改現行移民法律，也未正式取消境內調整身分(AOS, I-485)，但移民律師解析，該文件明確表達聯邦政府正試圖大幅提高在美國境內直接申請綠卡 的批准門檻，且未來審查將更趨嚴格保守，這也意味著持觀光、留學兩大類簽證 入境美國後申請調整身分者，將面臨嚴峻挑戰。

移民律師陳威宇表示，移民局指出，國會最初設計的正常程序，是外國人在海外的美國領事館申請移民簽證，核准後才以永久居民身分入境。

人在美國境內直接遞交I-485調整身分，現在則被移民局定調為「行政恩賜(administrative grace)」與「少數特殊情況下的例外relief」，不應視為普遍的移民手段。

儘管目前法律並未實質改變，國會也明文允許如美國公民的直系親屬(Immediate Relative，含配偶、父母、未成年子女)即使逾期居留，仍具備境內調整身分資格，但移民局的最新態度形同對外宣告：「雖然法律允許你申請，但移民官不一定會批准。」

備忘錄指出，未來移民官在案件審查時將全面採取「自由裁量權(discretionary review)」，並將幾項過去常見的行為列為「負面因素」，包括：是否曾逾期居留或違反簽證規定；入境時是否已具備「長期留美意圖」；是否刻意利用境內調整來規避海外領事館的正常程序。

以B1/B2觀光簽證，或ESTA免簽入境後，因與美國公民結婚申請綠卡者的案件，過去只要婚姻真實多能順利通過，但未來恐遭質疑入境意圖。其次，屬於典型非移民簽證的F-1留學生，移民局也將更積極審查其最初來美是否「純粹為了念書」。

工作類簽證方面，雖然H-1B與L-1具備合法的「雙重意圖(dual intent)」，受直接波及較小，但備忘錄仍特別加註：即便維持合法雙重意圖，也不保證一定能獲得裁量批准。其餘如O-1、TN、E-2等簽證，亦可能受到這波「反境內調整」的慢性衝擊。

陳威宇表示，備忘錄明確將「未依規定離境」列為重要的負面審查指標。近期也出現多起申請人在身分逾期後遞交I-485，最終卻遭拒絕並直接轉入移民法庭「遣返程序(Removal Proceedings)」的案例。

此外，一旦移民局開始大量擴大自由裁量權給予拒絕(discretionary denial)，申請人若選擇離境，恐將直接觸發法律中關於逾期居留的「三年或十年禁止入境」條款，導致申請人陷入進退兩難的困境。

由於該備忘錄並未明確認定適用的非移民簽證類別、執行日期，亦未表明是否溯及既往，外界憂心這將導致移民局故意拖延案件、頻繁發出補件通知(RFE)或提高拒簽率。