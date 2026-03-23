美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

國土安全部停擺，機場安檢人員無薪工作，怠勤率日增，機場安檢在周末期間大排長龍，有些機場甚至排隊近3小時，民怨沸騰。圖為紐約甘迺迪機場旅客22日在機場內排隊等候安檢。(美聯社)

受運輸安全管理局(TSA)薪資危機衝擊，安檢人員到班人數銳減，美國各大機場已陷入一片混亂，安檢閘口大排長龍，旅客必須等上3小時，怨聲載道，有人火大直指這根本就是瘋人院。與此同時，白宮邊境沙皇霍曼(Tom Homan)表示，移民暨海關執法局(ICE)的特工23日就會進駐機場支援TSA的人員，不過並不會直接安檢旅客。

霍曼：ICE今將支援TSA 但不會安檢

「簡直瘋了！」66歲的德州旅客奇普B(Chip B)叫道。他22日在紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)擁擠的B航站大樓排隊等候安檢足足45分鐘。他說：「如果這是由於安檢人員短缺的問題，拜託，趕緊招人啊！」

旅客大喊「簡直是瘋了」誤機頻傳

旅客在甘迺迪機場排隊等候。(美聯社)

54歲的康乃狄克州居民克里斯(Chris)把矛頭指向國會議員。「趕緊把事情辦好！」一位疲憊不堪的航空公司員工則是向華盛頓郵報記者大吐苦水。他哀嘆：「簡真是瘋了。」

中文社群媒體小紅書上，不少周末搭機的民眾發帖警告，「最起碼提前三小時到機場」。一位已因錯過班機而該簽的網友表示，如今甘迺迪國際機場(JFK International Airport)過安檢排隊需近三小時，極度擁擠的隊伍已經排到旅客報到櫃台。另有網友指出，JFK各航站樓均有因安檢過久而導致誤機的情況，且不論國內外航班或托運與否，情況一樣糟糕，「連隊伍的尾巴在哪裡都不知道，管理一片混亂」。

由於國會共和與民主兩黨的國土安全部(DHS)預算爭議遲遲無法解決，TSA員工迫無薪工作，許多人乾脆選擇請假家中或辭職，然而現在正值春假期間，許多旅客都忙著出遊。受到TSA安檢人員銳減影響，機場安檢作業從緩慢、延宕，一路演變成混亂不堪，而且已蔓延至全美各地機場。TSA官員警告，此一亂象若無法盡快解決，一些小型機場可能會被迫關閉。

「我從未見過這樣的景象，」正與妻子在紐約度假的賈里德·埃弗雷特(Jared Everett)表示，這場混亂已經導致他下午4時30分飛往夏洛特(Charlotte)的班機延誤了40分鐘。

機場亂象挨批：太不負責

他說：「我們的議員把我們置於這種境地，實在太不負責任了，我們應該得到更好的待遇。他們是我們見過最不稱職的一群人。」

川普總統21日發文表示，他將從23日派遣ICE特工進駐各大機場，以緩解安檢作業緩慢造成的亂象。邊境沙皇霍曼22日也表示，ICE特工23日就會部署在主要機場，他們的首要工作就是支援TSA的第一線人員。不過他也表示，ICE的特工不會直接參與機場安檢掃描工作。霍曼在有線電視新聞網(CNN)國情咨文(State of the Union)節目中說：「只要能提供額外安全支援的地方，我們都會協助，但我不認為ICE人員會去操作X光機，因為我們沒有受過這方面的訓練。」

有一些旅客對ICE這項措施表示歡迎。「任何有助於紓解亂象的措施我都支持，」克里斯說。 「但是不是他們的職責。我寧願我們的政府能把事情辦好。」