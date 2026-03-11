響應川普號召白宮「嬰兒潮」 李維特懷孕中、范斯迎第四胎

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
白宮發言人李維特去年12月宣布懷了第二胎，目前孕味逐漸飄散。(路透)
白宮發言人李維特去年12月宣布懷了第二胎，目前孕味逐漸飄散。(路透)

川普總統去年曾說他想當個公認的「生育總統」，積極推動「生育主義」(Natalism)。而川普政府年輕官員似乎也身體力行，響應總統號召，白宮正湧現一波「嬰兒潮」。

今日美國(USA TODAY)報導，副總統范斯與妻子烏莎(Usha Vance)將在7月底迎接第四個孩子；美國歷史上還不曾有過第二夫人在任期間生產的前例。川普的國土安全顧問兼政策副幕僚長米勒(Stephen Miller)和妻子凱蒂(Katie Miller)也將產下第四名子女；白宮副幕僚長布萊爾(James Blair)和妻子將迎接第二個孩子；白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)去年12月宣布懷了第二個孩子。

李維特在社群媒體上宣布自己懷孕消息時曾寫道：「非常感謝川普總統和幕僚長威爾斯(Susie Wiles)的支持，以及他們在白宮營造的『力挺家庭』氛圍。」

鼓勵生育運動興起。川普第二任期大力推動美國女性生育更多子女，包括設立新生兒1000元儲蓄帳戶和提供育兒稅收抵免優惠。

副總統范斯與妻子烏莎將在7月底迎接第四個孩子。圖為范斯夫婦與最大的兩個孩子今年2...
副總統范斯與妻子烏莎將在7月底迎接第四個孩子。圖為范斯夫婦與最大的兩個孩子今年2月在米蘭冬季奧運觀賞花式滑冰比賽。(路透)

支持「生育主義」運動者認為，美國出生率不斷下降是個嚴重問題，若不改變，將威脅國家前景。

教堂山北卡羅來納大學卡羅萊納人口中心主任古佐(Karen Guzzo)表示，最近傳出的這些懷孕消息顯示川普政府努力「說到做到」。

川普政府最近這波嬰兒潮，最引人注目的例子或許是川普提名的美國公共衛生署長(U.S. Surgeon General)人選米恩斯(Casey Means)。米恩斯原定去年10月參加聽證，但她當時即將分娩，聽證會因此延期。

2月25日米恩斯出席延了期的參院提名確認聽證會，委員會主席、共和黨路易斯安那州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)在開場白中特別表示，「我們將在11點暫停，好讓米恩斯照顧她的孩子。」

共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)在聽證會上介紹米恩斯時則說：「雖然這次會議早該舉行，但生產是我們聽證會延期的最佳理由之一。」

