我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

淫魔案作證 柯林頓：我一無所知 也沒做錯任何事

編譯廖振堯／綜合報導
前總統柯林頓27日出席眾院監督委員會閉門聽證，稱他認識艾普斯坦，但未見過不法行為，自己更未做錯事。(美聯社)
前總統柯林頓27日出席眾院監督委員會閉門聽證，稱他認識艾普斯坦，但未見過不法行為，自己更未做錯事。(美聯社)

前總統柯林頓(Bill Clinton)27日就已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件作證，閉門聽證會持續了六個多小時，表示自己「什麼也沒看到、也沒做錯任何事」，議員們表示柯林頓表現坦率，回答了他們提出的每一個問題。

美聯社、華盛頓郵報報導，柯林頓在紐約州查帕瓜(Chappaqua)住家附近作證，預寫好的開場聲明稱：「儘管我與艾普斯坦短暫往來，但早在他的罪行曝光前多年就已結束。在我們互動期間我從未察覺任何異樣，但我今天願意提供自己所知的有限資訊，希望能防止類似事件再次發生。」

眾院監督暨政府改革委員會(Committee on Oversight and Government Reform)共和黨主席柯默(James Comer)問柯林頓：「既然你知道艾普斯坦是性犯罪者，為什麼還要繼續與他保持聯繫？」並聲稱委員會已收集到證據，證明艾普斯坦曾到訪白宮17次，柯林頓則曾搭乘艾普斯坦的私人飛機27次。柯林頓表示自己從未去過艾普斯坦的私人島嶼。

前總統柯林頓出席眾院監督委員會閉門聽證，圖為共和黨主席柯默(中)27日現場回答媒...
前總統柯林頓出席眾院監督委員會閉門聽證，圖為共和黨主席柯默(中)27日現場回答媒體問題。(路透)

柯林頓表示，早在艾普斯坦2008年認罪時，就已經斷絕與他的聯繫。他也說很難回想起20多年前的具體細節，但他確信自己沒有目睹艾普斯坦的種種虐待行為。「我對艾普斯坦的罪行一無所知。無論你們給我看多少照片，最終有兩件事比你們怎麼解讀20年前的照片更重要，那就是我什麼都沒看到，我也沒做錯任何事…我們今天之所以會在這裡，是因為他把一切都瞞得太好了，瞞了所有人這麼久。」

共和黨眾議員麥奎爾(John McGuire)指責柯林頓在質詢過程中「選擇性失憶」，但其他共和黨議員則表示他技巧嫻熟且坦誠直率，連柯默都稱柯林頓表現「魅力十足」。不過據一位知情人士透露，柯林頓被問到那張他與一位女子泡在熱水浴缸的照片時，他告訴議員們「不知道照片中的女子是誰，也沒有與她發生性關係」。

柯默回憶柯林頓作證時說：「川普總統從未對我說過任何讓我覺得他與艾普斯坦有所牽連的話。」柯默表示，他知道大家都對川普的情況很好奇，「我覺得柯林頓說的這句話很有意思。」

但是該委員會的首席民主黨議員賈西亞(Robert Garcia)在隨後的記者會上，卻指責柯默的說法並非「準確描述」柯林頓的證詞，但他也拒絕透露更多細節，指控共和黨違反規定，洩露本應是閉門證詞的內容；並重申應該傳喚川普作證。

世報陪您半世紀

柯林頓 艾普斯坦 共和黨

上一則

不滿伊朗 川普：不願意出兵 但有時候必須這麼做

下一則

美智庫繪「台海地獄」防衛藍圖 主張台反制解放軍 不依賴美軍

延伸閱讀

柯林頓為艾普斯坦案作證：我沒有做錯任何事

柯林頓為艾普斯坦案作證：我沒有做錯任何事
喜萊莉為艾普斯坦案作證 促國會傳喚川普…今日5件事

喜萊莉為艾普斯坦案作證 促國會傳喚川普…今日5件事
盧特尼克在艾普斯坦小島的照片遭司法部刪除 現已恢復

盧特尼克在艾普斯坦小島的照片遭司法部刪除 現已恢復
艾普斯坦案 喜萊莉眾院作證促國會傳喚川普、馬斯克

艾普斯坦案 喜萊莉眾院作證促國會傳喚川普、馬斯克

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋