淫魔案作證 柯林頓：我一無所知 也沒做錯任何事

前總統柯林頓27日出席眾院監督委員會閉門聽證，稱他認識艾普斯坦，但未見過不法行為，自己更未做錯事。(美聯社)

前總統柯林頓 (Bill Clinton)27日就已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)案件作證，閉門聽證會持續了六個多小時，表示自己「什麼也沒看到、也沒做錯任何事」，議員們表示柯林頓表現坦率，回答了他們提出的每一個問題。

美聯社、華盛頓郵報報導，柯林頓在紐約州查帕瓜(Chappaqua)住家附近作證，預寫好的開場聲明稱：「儘管我與艾普斯坦短暫往來，但早在他的罪行曝光前多年就已結束。在我們互動期間我從未察覺任何異樣，但我今天願意提供自己所知的有限資訊，希望能防止類似事件再次發生。」

眾院監督暨政府改革委員會(Committee on Oversight and Government Reform)共和黨 主席柯默(James Comer)問柯林頓：「既然你知道艾普斯坦是性犯罪者，為什麼還要繼續與他保持聯繫？」並聲稱委員會已收集到證據，證明艾普斯坦曾到訪白宮17次，柯林頓則曾搭乘艾普斯坦的私人飛機27次。柯林頓表示自己從未去過艾普斯坦的私人島嶼。

前總統柯林頓出席眾院監督委員會閉門聽證，圖為共和黨主席柯默(中)27日現場回答媒體問題。(路透)

柯林頓表示，早在艾普斯坦2008年認罪時，就已經斷絕與他的聯繫。他也說很難回想起20多年前的具體細節，但他確信自己沒有目睹艾普斯坦的種種虐待行為。「我對艾普斯坦的罪行一無所知。無論你們給我看多少照片，最終有兩件事比你們怎麼解讀20年前的照片更重要，那就是我什麼都沒看到，我也沒做錯任何事…我們今天之所以會在這裡，是因為他把一切都瞞得太好了，瞞了所有人這麼久。」

共和黨眾議員麥奎爾(John McGuire)指責柯林頓在質詢過程中「選擇性失憶」，但其他共和黨議員則表示他技巧嫻熟且坦誠直率，連柯默都稱柯林頓表現「魅力十足」。不過據一位知情人士透露，柯林頓被問到那張他與一位女子泡在熱水浴缸的照片時，他告訴議員們「不知道照片中的女子是誰，也沒有與她發生性關係」。

柯默回憶柯林頓作證時說：「川普總統從未對我說過任何讓我覺得他與艾普斯坦有所牽連的話。」柯默表示，他知道大家都對川普的情況很好奇，「我覺得柯林頓說的這句話很有意思。」

但是該委員會的首席民主黨議員賈西亞(Robert Garcia)在隨後的記者會上，卻指責柯默的說法並非「準確描述」柯林頓的證詞，但他也拒絕透露更多細節，指控共和黨違反規定，洩露本應是閉門證詞的內容；並重申應該傳喚川普作證。