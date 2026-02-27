我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

「少女時代」成員閃婚 男方經紀公司證實：已登記

川普回鍋掀「唐納出走潮」去年15萬人遷出創新高

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年在洛杉磯騎馬抗議美國移民及海關執法局(ICE)拘捕行動的活動中，一名騎士舉著美國國旗訴求保障人權。(路透)
去年在洛杉磯騎馬抗議美國移民及海關執法局(ICE)拘捕行動的活動中，一名騎士舉著美國國旗訴求保障人權。(路透)

川普總統重返白宮後，愈來愈多美國公民選擇到海外重新落腳，遷出人數已創紀錄，在今年將慶祝建國250年之際，這個向來被視為移民遷入的國度，或許正成為一個人口移出的國家，並且被一些評論員以川普的名字「唐納」，形容為「唐納出走潮」。

從艾森豪總統時期(1953-1961年)以來，就不再詳細統計公民離境人數資料，但來自50多個國家的居留許可證發出數量、外國人購屋數據、學生註冊人數等指標，能推估出美國人正以前所未有的程度「用腳投票」。數以百萬計的美國僑民正在海外求學、遠距工作或是過著退休生活。對一些美國人來說，新的「美國夢」是不再住在美國。

智庫布魯金斯研究所的估計，美國去年淨移出15萬人，今年流出的移民數很能會再增加。去年移入美國的移民數介於260萬至270萬人，比2023年的近600萬人高峰少了超過一半。

由於移出美國的人數在川普第二任期激增，因此這波移民潮被一些評論員形容為「唐納出走潮」。不過，美國人離開美國的現象從多年前就開始形成，原因包括遠距工作的興起、美國生活成本高漲、嚮往海外尤其是歐洲的生活型態等。

數據便能看出美國人偏好歐洲：幾乎所有歐盟國家來自美國的移民人數都創紀錄，例如在葡萄牙居留的美國人從新冠疫情以來躍增超過500%，光是2024年就增加36%。去年移居德國的美國民眾人數，多於德國移居美國的人數，愛爾蘭也有相同趨勢。

留學方面，去年秋季赴美國就讀的國際學生人數減少17%，未來幾年預料將加速減少。相較下，到歐洲攻讀的美國人數從2011年以來成長一倍，到英國拿學位的美國學生，去年也增加14%。

白宮發言人則表示，美國經濟成長遠優於其他已開發國家，而川普政府已驅逐數十萬名非法移民，川普的「金卡」方案正在吸引超級富有的外國人移民美國。

美國國土安全部的資料顯示，美國去年驅逐67.5萬名非法移民，自願遣返者則有220萬人。

世報陪您半世紀

非法移民 川普 白宮

上一則

法官裁定「遣返無證客到第三國違憲」 下令暫緩實施15天

下一則

OpenAI報告：中疑發動網路特戰 對象包括日相高市

延伸閱讀

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費
曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後哥大遭押學生獲釋

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後哥大遭押學生獲釋
拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀

拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀
向川普示好？曼達尼攜「特製頭版」悄赴白宮「富有成效」

向川普示好？曼達尼攜「特製頭版」悄赴白宮「富有成效」

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴