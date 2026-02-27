我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

捲艾普斯坦案 世界經濟論壇總裁布倫德宣布辭職

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界經濟論壇總裁暨執行長布倫德26日宣布辭職。(歐新社)
世界經濟論壇總裁暨執行長布倫德26日宣布辭職。(歐新社)

世界經濟論壇(WEF)總裁暨執行長布倫德(Borge Brende)26日宣布辭職。幾周前，該論壇針對他與已故性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)之間的關係展開獨立調查。

路透報導，布倫德2017年接任世界經濟論壇總裁。在美國司法部披露相關紀錄顯示，挪威籍的布倫德曾與艾普斯坦進行過三次商務晚餐，並曾透過電子郵件和簡訊與這位身敗名裂的富豪聯繫後，他隨即發表聲明宣布辭職。

曾任挪威外交部長的布倫德表示：「經過慎重考慮，我決定辭去世界經濟論壇總裁兼執行長一職。在這裡的八年半時光，對我而言意義非凡、獲益良多。」

世界經濟論壇發布的聲明中並未提及艾普斯坦。然而，布倫德對挪威媒體表示，他對自己處理與那個美國人(艾普斯坦)往來的方式感到抱歉，且不希望此事干擾在達沃斯(Davos)舉辦的論壇運作。

布倫德早前表示，他在2018年首次與艾普斯坦會面前，對他過往背景與犯罪行為並不知情，並對當時未更徹底調查對方的背景感到後悔。

布倫德決定辭職，是因為艾普斯坦相關醜聞不斷曝光。艾普斯坦早在2008年因勸誘未成年人賣淫而被定罪，此案接連揭露的內幕已在政商名流圈、甚至英國王室中掀起巨大波瀾。

世報陪您半世紀

艾普斯坦 挪威 司法部

上一則

艾普斯坦檔案曝光霍金與2比基尼女子合照 家屬稱是看護

下一則

34年前救了柯林頓選情 喜萊莉這回作證再次「力挺丈夫」

延伸閱讀

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克

火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克
「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停
一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤