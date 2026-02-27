共和黨議員聽證會上偷拍照還外流給網紅 喜萊莉一度中止作證

國會閉門聽證時，共和黨國會眾議員布波特拍下了喜萊莉與律師團的照片，還將該照片外流給MAGA陣營，引起不小風波。圖為布波特出席閉門會議。(路透)

一名共和黨 眾議員在前國務卿喜萊莉 ．柯林頓(Hillary Clinton)於26日為已故富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)一案出席作證時，私自給這場非公開聽證會拍照，讓聽證會現場一度陷入混亂。

科羅拉多州共和黨聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)，在喜萊莉向國會議員描述她與艾普斯坦關係時，拍下她與律師團隊的照片，還將該照片洩露給「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營網紅班尼．強生(Benny Johnson)。

在非公開國會聽證會上，與會議員或證人皆被嚴格禁止拍照。當照片開始在社群媒體上流傳後，喜萊莉律師一度要求暫停聽證程序。

喜萊莉是在離柯林頓夫婦所居住的紐約州威徹斯特郡(Westchester County)附近的查帕瓜表演藝術中心(Chappaqua Performing Arts Center)接受質詢；她的丈夫，前總統比爾．柯林頓(Bill Clinton)將於27日出席作證。

這場非公開聽證會雖然會全程錄影，但所有影片在公布前，都將先由喜萊莉的律師團隊審查；喜萊莉在律師中止聽證會一個小時後，恢復作證。

喜萊莉在照片洩露後，詢問主持聽證會的眾院監督暨政府改革委員會(Committee on Oversight and Government Reform)共和黨主席柯默(James Comer)，是否可以允許媒體旁聽；根據報導，柯默的答案是「不行」。

一名柯林頓發言人告訴「每日郵報」(Daily Mail)：「這違反了會議開始時宣讀的議事規則。因此，聽證會暫時中止，好讓他們查明照片的來源，以及國會議員可能違反眾議院規則的原因。」

在這場混亂爆發之前，喜萊莉在聽證會上發表了一份措辭激烈的開場白，抨擊共和黨人針對她卻不調查總統川普，但她沒有為她的丈夫辯護。

這位前國務卿表示，她「對艾普斯坦的犯罪活動一無所知，也不記得曾與他會面」，隨後指責議員們在倖存者向川普提出『令人髮指』的指控時，掩蓋川普與艾普斯坦的關係。」