首名亞裔女性 林凱倫獲任紐約州高院上訴法庭法官

紐約擴大能源補助 近60萬戶有資格僅775人申請

川普回鍋掀出走潮？美國公民以創紀錄速度離開 解析「落腳海外」原因

編譯黃淑玲／綜合外電
去年在美國洛杉磯騎馬抗議美國移民及海關執法局（ICE）拘捕行動的活動中，一位騎士舉著美國國旗訴求保障人權。 （路透）
在美國總統川普重返白宮後，愈來愈多美國公民選擇到海外重新落腳，遷出人數創紀錄，在美國今年6月將慶祝建國250年之際，這個向來被視為移民遷入的國度，或許正成為一個人口移出的國家，並且被一些評論員以川普的名字「唐納」，形容為「唐納出走潮」

美國從艾森豪總統時期（1953-1961年）以來，就不再詳細統計公民離境人數資料，但來自50多個國家的居留許可證發出數量、外國人購屋數據、學生註冊人數等指標，能推估出美國人正以前所未有的程度「用腳投票」。數以百萬計的美國僑民正在海外求學、遠距工作或是過著退休生活。對一些美國人來說，新的「美國夢」是不再住在美國。

智庫布魯金斯研究所的估計，美國去年淨移出15萬人，今年流出的移民數很能會再增加。去年移入美國的移民數介於260萬-270萬人，比2023年的近600萬人高峰少了超過一半。

由於移出美國的人數在川普第二任期激增，因此這波移民潮被一些評論員形容為「唐納出走潮」。不過，美國人離開美國的現象從多年前就開始形成，原因包括遠距工作的興起、美國生活成本高漲、嚮往海外尤其是歐洲的生活型態等。

數據便能看出美國人偏好歐洲：幾乎所有歐盟國家來自美國的移民人數都創紀錄，例如在葡萄牙居留的美國人從新冠疫情以來躍增超過500%，光是2024年就增加36%。去年移居德國的美國民眾人數，多於德國移居美國的人數，愛爾蘭也有相同趨勢。

留學方面，去年秋季赴美國就讀的國際學生人數減少17%，未來幾年預料將加速減少。相較下，到歐洲攻讀的美國人數從2011年以來成長一倍，到英國拿學位的美國學生，去年也增加14%。

白宮發言人則表示，美國經濟成長遠優於其他已開發國家，而川普政府已驅逐數十萬名非法移民，川普的「金卡」方案正在吸引超級富有的外國人移民美國。

美國國土安全部的資料顯示，美國去年驅逐67.5萬名非法移民，自願遣返者則有220萬人。

非法移民 川普 白宮

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

川普國情咨文 20年來首度未提中國 也未提歐亞及中東盟友

葛里爾：美對中關稅無意再升高

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

