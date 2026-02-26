我的頻道

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

川普國情咨文5要點：「蓬勃經濟」民眾無感 頒勳章高舉愛國大旗

記者顏伶如／綜合報導
在米蘭冬奧獲得冰球金牌的美國隊，24日獲邀到國會聽川普總統的國情咨文演說，川普對他們大加讚揚並頒發獎章。（美聯社）
美聯社分析，川普總統國情咨文演說以「推銷模式」開場，描述美國經濟蒸蒸日上的榮景，但論述內容卻跟仍為個人財務狀況擔心、覺得自己未從川普政策獲利的許多美國人親身感受牴觸。

「蓬勃」經濟說法不符公眾感受

川普推崇汽油成本下降、房貸利率走低、處方藥價格調降等政策，並說數百萬美國人因此受益。不過，美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)聯合民調顯示，今年2月僅39%美國成年人認同川普對經濟的處理方式。

川普在面臨期中選舉考驗的共和黨人敦促之下，演說第一個小時都聚焦經濟政績。

高舉愛國大旗

川普在演說中表揚剛在米蘭冬奧拿下冰上曲棍球男子組金牌的美國隊選手，也表揚了戰爭英雄及其他在保家衛國崗位上有卓越貢獻的現役或退役軍人。川普頒發多枚總統勳章，讓整場演說增添正能量光彩。由此可見川普對媒體的敏銳度，這些光榮事跡在演說結束幾天之後，都會在社群媒體持續流傳。

把問題歸咎於民主黨

川普把健保保費上漲怪罪給民主黨人，也說生活成本壓力變重是民主黨的錯。他說，民主黨人「瘋了」(crazy)、「正在摧毀國家」。

這套論述在「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營特別受歡迎，但其他選民感受如何目前無法確定。

對高院關稅決定輕描淡寫

川普去年對全球貿易夥伴開徵關稅的政策上周遭到最高法院裁定違憲，川普第一時間譴責反對關稅的大法官如同「家族恥辱」。但在國情咨文演說裡，川普對裁決僅稱「令人遺憾」。

川普似乎以從長遠角度看待此事，認為就算最高法院不認同關稅政策，歷史終有一天將證明他是對的。川普說，隨著時間發展，相信外國繳交關稅將能取代所得稅制度，為人民減輕負擔。

伊朗動武提理由

川普已在中東建立數十年來最大規模的美軍部署，他在演說中闡述了想利用這些部隊，對伊朗發動重大軍事打擊的理由，指出伊朗及其代理勢力「散布的只有恐怖、死亡與仇恨」，並補充說其領導人在近期至少殺害3萬2000名抗議者，這是死亡人數估計的上限。「人權新聞機構」迄今統計超過7000人死亡。伊朗政府在1月21日提供唯一官方數字是3117人死亡。

川普還警告，伊朗已研發可威脅歐洲的飛彈，並正在研發「很快就能打到美國」的飛彈，並矢言「絕不允許世界頭號支持恐怖主義的政權擁有核武。」

川普 伊朗 關稅

