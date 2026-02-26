川普國情咨文 20年來首度未提中國 也未提歐亞及中東盟友

我的頻道

編譯林文彬、盧思綸／綜合報導
川普總統24日在國會發表近兩小時的國情咨文演說，創下最長時間的紀錄。（路透）
川普總統24日的國情咨文演說，寫下現代史上最長的一次，川普談論外交時，完全沒有提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友，也是20年來美國總統首次在年度國會演講中未直接提及中國。

川普24日在國會發表了近兩個小時演講，聚焦國內議題，表示在其領導下經濟一片繁榮興盛。但他未提及拜登、歐巴馬等多任前總統，甚至他自己去年和第一任的演講中，都曾提到美中經濟競爭話題。中國上一次未被明確點名重點討論是在2005年，當時的美國總統是小布希。

也不能說川普完全沒提到這個世界第二大經濟體。川普在表彰陸軍五級準尉斯洛弗（Eric Slover）時，讚揚他在委內瑞拉突襲行動中所展現的英勇無畏，順帶提到該國前總統馬杜洛的據點，曾使用中國的軍事技術加固。

至於伊朗問題，他表態「我個人希望透過外交解決問題」，但尚未取得伊朗承諾「永遠放棄核武器」。紐時評論指出，演說前，各界高度關注川普對伊朗問題的立場，等到他話鋒一轉終於談到伊朗，先是重提去年6月的午夜重錘行動，當時突襲三處伊朗核設施；他接著批評伊朗重蹈覆轍，今年初殺害逾3萬名抗議者。

川普並表示希望和伊朗達成協議，他傾向透過外交解決，但是伊朗「還沒說出回應美方的神奇詞語，承諾『伊朗永遠不會擁有核武器』」。事實上伊朗不止一次聲稱永遠不會開發核武，問題是多年證據顯示德黑蘭掌握足夠製造核武的濃縮鈾材料。

美伊26日將在阿曼斡旋下，於日內瓦進行第三輪核會談，美方代表包括川普特使威科夫與川普女婿庫許納。

紐時並指出，國情咨文原是川普說清楚伊朗政策目標的最佳機會，但他未交代是要遏止核計畫、推翻政權或保護抗議者，只是列舉伊朗歷年敵對行動，未提出美國對伊朗未來的具體願景，也未說明動武風險為何值得承擔。

另一方面，紐時評論，值得注意的是，川普有關外交政策的談話，完全沒有提到美國在歐洲、亞洲或中東的盟友，把美國描述為一個面臨敵人和挑戰的單邊主義強權。

當川普終於談到北約時，是自誇促使北約盟國承諾在2035年前將國防支出提高到占GDP的5%，還有說服歐洲買美國武器轉送烏克蘭，「我們送去烏克蘭的每樣東西都是送到北約，而北約會全額付錢給我們」。

川普這場演說時間為1小時47分鐘，CNN指出，這創下至少自1964年以來最長的國情咨文演說紀錄，超越前總統柯林頓2000年的近90分鐘紀錄。

