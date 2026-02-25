我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統的國情咨文長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄。（歐新社）
川普總統的國情咨文長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄。（歐新社）

川普總統在長達1小時41分鐘、創下史上最長紀錄的國情咨文中開啟「展銷模式」，將美國經濟描繪得一片繁榮，試圖以「我們贏得太多，多到不知道該怎麼辦」的樂觀論調，努力說服對經濟日趨焦慮的選民繼續支持共和黨。

川普反覆高唱經濟「前所未有地蓬勃發展」，從油價、房貸到股市，無一不是他口中的政績勳章。他宣稱「數百萬美國人都在獲益，每個人的生活都蒸蒸日上」。他宣布將為無退休帳戶勞工提供最高1000美元的儲蓄計畫，但未說明財源與立法途徑。財政政策分析師認為，這對勞工的短期實質幫助有限。

關稅是另一主軸。川普稱其「拯救國家」且能「維護和平」，甚至預測未來可「大幅取代」所得稅。經濟學家與貿易專家則質疑，關稅成本多由美國進口商與消費者承擔，恐推升物價。最高法院上周已駁回多項代表性關稅措施，川普稱為「不幸裁決」，誓言以替代法律依據續推進口稅。

民意與官方敘事存在落差。美聯社-NORC民調顯示，僅39%成年人認可其經濟表現。食品、醫療與日常開銷壓力未解，成為民主黨期中選戰主軸。川普將通膨歸咎於前總統拜登與民主黨人。

政治對立在會場內外上演。數十名民主黨人缺席或抵制演說。演說前，參院民主黨封殺國土安全部撥款案，要求為移民執法權力增設限制。川普則呼籲兩黨「保護美國公民而非非法移民」，並主張限縮通訊投票、加強身分查核。

他以愛國情懷包裝全場，宣稱美國已「回到更大、更好、更富有且更強大的巔峰」，慶祝獨立250周年並稱「好戲還在後頭」。不過，德州民主黨眾議員格林（Al Green）因高舉「黑人不是猿猴」標語被帶離議場；歡迎冬奧奪金的美國男子冰球隊時短暫出現團結畫面，也很快被對民主黨人的挖苦取代。

美國11月將舉行期中選舉，有可能重演2018年民主黨「藍色浪潮」局面。川普這場史上最長的國情咨文，能否沖淡選民對經濟的焦慮，為共和黨選情注入強心針，仍是未定之天。

世報陪您半世紀

民主黨 川普 關稅

上一則

川普國情咨文宣揚政績：近9月無非法移民入境

延伸閱讀

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅

川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅
川普喊15%關稅 實際生效僅10% 貿易國、大小商家一片亂

川普喊15%關稅 實際生效僅10% 貿易國、大小商家一片亂
川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶