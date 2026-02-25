國情咨文演說／民主黨派維州州長回應 聚焦可負擔能力

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
民主黨今年推派維吉尼亞州州長史潘柏格回應川普演說。她去年為民主黨贏回維州州長。（美聯社）
民主黨今年推派維吉尼亞州州長史潘柏格回應川普演說。她去年為民主黨贏回維州州長。(美聯社)

民主黨推維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)回應川普總統的國情咨文，重點放在可負擔能力，希望引起選民回響。去年11月，史潘柏格就是聚焦這一點，成功從共和黨手中搶回維州州長之位。

史潘柏格聲明中說，「維州和全美各地的民眾都在應對不斷上漲的生活成本和社區混亂。我期待向全美民眾闡明大家的期望。」史潘柏格以兩位數差距勝選，被民主黨領導人視為以「降低成本」為核心的訊息獲認可，而他們現在希望將這一訊息在期中選舉前的全國選戰中推廣。

川普去年國會演說持續1小時40分鐘，而密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)代表民主黨的回應僅10多分鐘。史潘柏格的演說將是連續第5次由女性參議員或州長對總統的國會演說做出回應，但與川普相比，她回應的時間應該會短很多。

由於演說時間愈長，收視率愈低，因此，回應就變得舉足輕重。國務卿魯比歐在2013年代表共和黨回應時，伸手拿水瓶喝水被川普狠酸，大家也不記得他回應的內容。

而史潘柏格在維州勝利後，民主黨又成功翻轉傳統上由共和黨把持的德州參議會選區，川普在2024年曾以17個百分點的優勢贏得該選區。

參院少數黨領袖舒默在川普演講之前，手持艾普斯坦案的檔案，表達與受害者同一立場。（...
參院少數黨領袖舒默在川普演講之前,手持艾普斯坦案的檔案,表達與受害者同一立場。(路透)

加州民主黨聯邦參議員帕迪拉(Alex Padilla)將代表民主黨發表西班牙語回應。帕迪拉曾在6月試圖就移民突襲事件發表意見時，被強行從國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)在洛杉磯舉行的記者會上帶走。他在聲明中表示，還有一條能夠降低成本、保障民主、並約束失控聯邦機構的路。

帕迪拉提出行動號召，他表示，「沒有人會來拯救我們，只有美國人能拯救美國。今晚，這將與川普總統的謊言與欺騙形成鮮明對比。」

此外，一群民主黨人將不去聽川普演說，計畫參加一些打對台活動，例如「沼澤咨文」(State of the Swamp)將由民主黨議員與各州和地方領袖及名人一同出席。「淫魔」艾普斯坦的十幾名受害者和家屬，應民主黨議員之邀出席國情咨文演說。

