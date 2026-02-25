我的頻道

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

國情咨文演說／黎智英女兒受邀出席 強生：美國決心保黎獲釋

編譯中心／綜合報導
遭到北京判刑入獄的香港媒體大亨黎智英的女兒黎采，應眾議長強生之邀，24日在國會聆聽川普總統的國情咨文。(路透)
遭到北京判刑入獄的香港媒體大亨黎智英的女兒黎采，應眾議長強生之邀，24日在國會聆聽川普總統的國情咨文。(路透)

川普總統24日在國會發表第2個任期的首次國情咨文演說，紐約時報報導，聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）邀請香港壹傳媒創辦人黎智英的女兒黎采出席國情咨文演說。

78歲的黎智英日前被香港法院依違反「港區國安法」中的「串謀勾結外國勢力」罪，以及一般刑事罪行中的「串謀發布煽動刊物」罪判刑20年，是港區國安法實施以來判刑最重的案件。

黎智英的兒女一再呼籲川普總統救援她們的父親。

紐約時報23日報導，強生在聲明中讚揚黎采「有非凡勇氣」，並稱她出席國情咨文演說旨在強調「美國決心確保黎智英獲釋」。

強生表示，黎智英畢生致力於捍衛香港民主，為美國人習以為常的自由不懈抗爭。

報導表示，強生決定在川普3月底至4月初訪問中國前，提升黎智英案的處理級別。黎采和她的哥哥黎祟恩曾表示，川普此次訪中對爭取父親獲釋可能至關重要。

2025年12月黎智英被判罪名成立後，川普曾表示已經請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。2024年底川普仍競選第2個總統任期時曾表示：「我百分之百會把他（黎智英）救出來」。

黎智英 川普 國情咨文

美眾議院議長強生 邀黎智英女兒出席國情咨文演說

黎智英女兒公開致函 盼谷愛凌發揮對北京影響力促中放人

黎智英能否保外就醫？香港懲教署長：須服刑完畢

白宮：川普重視為黎智英發聲 期待4月訪問中國

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

