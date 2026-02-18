大法官艾里托任職20年傳將退休 再掀卡位戰

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
最近盛傳保守派大法官艾里托可能退休，讓川普總統有充份時間任命新的大法官，繼續維持保守派在最高法院的優勢。（美聯社）
最近盛傳保守派大法官艾里托可能退休，讓川普總統有充份時間任命新的大法官，繼續維持保守派在最高法院的優勢。（美聯社）

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)是第二年長的現任大法官，今年4月即將屆滿76歲。由於共和黨不確定能否在今年期中選舉繼續守住參議院多數席次，最近自由派評論員之間議論紛紛，評估艾里托可能不想冒險，會在未來幾周宣布退休，因為共和黨若失去參院多數，川普總統將很難安排繼任人選。

川普有機會再任命一名大法官？

另外，艾里托撰寫新書訂於10月出版，剛好是最高法院新審案期開始，準備進入言詞辯論的忙碌時刻，時間點耐人尋味。川普第一任期將三位保守派送進最高法院，如今是否有機會再任命一位大法官，備受矚目。

近來盛傳在位20年的保守派大法官艾里托(前排右二)可能退休，讓川普總統可以及早提...
近來盛傳在位20年的保守派大法官艾里托(前排右二)可能退休，讓川普總統可以及早提名接替人選，維持目前保守派對自由派6比3的優勢。（路透）

目前最高法院九位大法官，保守派六人，自由派三人。

艾里托獲得布希總統(George W Bush)任命，2006年1月進入最高法院任職迄今，1月底剛慶祝服務20周年。這是少數大法官能達成的重要里程碑，但退休之說跟著傳出。

最高法院歷史上，大法官平均任期約16年，但從1970年代以來，隨著醫學進步，任期已經逐漸拉長。大法官通常在70多歲末到80多歲初之間退休。

川普多次提到擔心今年期中選舉選情，並說期中選舉通常是由反對黨獲勝。如果艾里托在期中選舉之前退休，川普與共和黨國會領袖便能輕鬆任命保守派大法官遞補空缺。

喬治城大學(Georgetown University)法律教授范拉德克(Steve Vladeck)指出，艾里托出書時間是即將退休的「很大暗示」，因為不可能在言詞辯論庭召開期間辦巡迴簽書活動。

大法官史卡里亞(Antonin Scalia)在歐巴馬總統任期最後一年過世，川普第一任時任命戈薩奇(Neil Gorsuch)遞補。大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)退休之後，川普2018年任命卡瓦諾(Brett Kavanaugh)遞補。大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)2020年病逝，川普任命巴瑞特(Amy Coney Barrett)遞補遺缺。

1950年代以來，只有艾森豪(Dwight Eisenhower)、尼克森(Richard Nixon)、雷根(Ronald Reagan)三位總統比川普任命更多大法官。如果艾里托真的退休，川普有機會任命比艾里托年輕許多的大法官，確保保守派未來數年穩居最高法院多數。

現任大法官當中只有77歲的湯瑪斯(Clarence Thomas)比艾里托年長，湯瑪斯若留任到2028年5月，將創下大法官任期最長紀錄，因此法院觀察家認為湯瑪斯現在不會選擇退休。

大法官 川普 退休

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

