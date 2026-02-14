「喜歡那段虐待影片」名列艾普斯坦檔案 阿聯企業家、高盛法務長辭職

杜拜環球港務集團董事長兼執行長蘇拉耶姆，被揭發名字出現在「淫魔」檔案後已辭職。(路透)

杜拜 環球港務集團(DP World)董事長兼執行長、71歲的阿拉伯聯合大公國企業家蘇拉耶姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)，出現在已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案裡。該集團13日宣布，蘇拉耶姆已經辭職。此外，曾任歐巴馬白宮法律顧問、目前擔任高盛集團(Goldman Sachs)法務長的凱薩琳．魯姆勒(Kathryn Ruemmler)，跟艾普斯坦交情深厚的內情隨著司法部 最新公布檔案曝光，12日晚間宣布辭去高盛職務，6月30日起生效。

蘇拉耶姆原本姓名獲得塗黑處理的身分保密，民主黨加州聯邦眾議員康納(Ro Khanna)10日在議場發言援引國會議員言論免責權公開點名包括蘇拉耶姆在內的六名權貴富豪可能涉嫌犯罪。

杜拜政府與杜拜環球港務集團表示，杜拜證券交易所主席卡齊姆(Essa Kazim)已獲任命出任杜拜環球港務集團董事長，杜拜環球港務集團財務長納拉揚(Yuvraj Narayan)將接任集團執行長。

根據司法部檔案紀錄，蘇拉耶姆與艾普斯坦有多年交情，曾造訪艾普斯坦的小聖詹姆斯島(Little St. James Island)。

司法部本周證實，先前在電郵檔案中獲得身分保密的「蘇丹」(sultan)就是蘇拉耶姆。蘇拉耶姆2019年收到艾普斯坦電郵，信中寫道：「我喜歡那段虐待影片。」

先前公布檔案顯示，艾普斯坦想要在加勒比海地區買下第二座小島但遭賣方拒絕，2016年便以蘇拉耶姆的名義做為掩護購買小島。

蘇拉耶姆2019年透過發言人曾對華爾街日報表示，不知道自己的名字被冒用做為小島買賣，正考慮對於影射自己跟艾普斯坦有關的媒體興訟。