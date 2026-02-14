我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

「喜歡那段虐待影片」名列艾普斯坦檔案 阿聯企業家、高盛法務長辭職

記者顏伶如／綜合報導
杜拜環球港務集團董事長兼執行長蘇拉耶姆，被揭發名字出現在「淫魔」檔案後已辭職。(路透)
杜拜環球港務集團董事長兼執行長蘇拉耶姆，被揭發名字出現在「淫魔」檔案後已辭職。(路透)

杜拜環球港務集團(DP World)董事長兼執行長、71歲的阿拉伯聯合大公國企業家蘇拉耶姆(Sultan Ahmed bin Sulayem)，出現在已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案裡。該集團13日宣布，蘇拉耶姆已經辭職。此外，曾任歐巴馬白宮法律顧問、目前擔任高盛集團(Goldman Sachs)法務長的凱薩琳．魯姆勒(Kathryn Ruemmler)，跟艾普斯坦交情深厚的內情隨著司法部最新公布檔案曝光，12日晚間宣布辭去高盛職務，6月30日起生效。

蘇拉耶姆原本姓名獲得塗黑處理的身分保密，民主黨加州聯邦眾議員康納(Ro Khanna)10日在議場發言援引國會議員言論免責權公開點名包括蘇拉耶姆在內的六名權貴富豪可能涉嫌犯罪。

杜拜政府與杜拜環球港務集團表示，杜拜證券交易所主席卡齊姆(Essa Kazim)已獲任命出任杜拜環球港務集團董事長，杜拜環球港務集團財務長納拉揚(Yuvraj Narayan)將接任集團執行長。

根據司法部檔案紀錄，蘇拉耶姆與艾普斯坦有多年交情，曾造訪艾普斯坦的小聖詹姆斯島(Little St. James Island)。

司法部本周證實，先前在電郵檔案中獲得身分保密的「蘇丹」(sultan)就是蘇拉耶姆。蘇拉耶姆2019年收到艾普斯坦電郵，信中寫道：「我喜歡那段虐待影片。」

先前公布檔案顯示，艾普斯坦想要在加勒比海地區買下第二座小島但遭賣方拒絕，2016年便以蘇拉耶姆的名義做為掩護購買小島。

蘇拉耶姆2019年透過發言人曾對華爾街日報表示，不知道自己的名字被冒用做為小島買賣，正考慮對於影射自己跟艾普斯坦有關的媒體興訟。

至於魯姆勒與艾普斯坦之間的關係，過去幾周成為媒體報導焦點。魯姆勒與友人堅稱跟艾普斯坦只有專業往來，不過司法部解密檔案顯示，艾普斯坦被性侵受害者提告之後，魯姆勒曾提供法律建議，並對如何與媒體應對獻策。魯姆勒曾接受艾普斯坦頭等艙機票招待赴歐旅遊，接受艾普斯坦贈送靴子、皮包、手表等禮物。

高盛集團法務長魯姆勒被爆與艾普斯坦交情深厚後辭職。(路透)
高盛集團法務長魯姆勒被爆與艾普斯坦交情深厚後辭職。(路透)

世報陪您半世紀

艾普斯坦 杜拜 司法部

上一則

物價漲引民怨 金融時報：川普擬縮減鋼鋁產品部分關稅

下一則

慕尼黑會議 德總理批川普：美國領導力被揮霍一空

延伸閱讀

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機
名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭

名字出現在艾普斯坦檔案 杜拜環球港務集團執行長請辭
與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職

與艾普斯坦交情深厚內情曝光 高盛集團法務長魯姆勒辭職
淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡

淫魔檔案臭不可聞 揭開全球菁英的暗黑網絡

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返