霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束

快訊

編譯盧炯燊／綜合報導
白宮邊境事務主管、有「邊境沙皇」之稱的霍曼12日宣布，結束長達兩個月的掃蕩移民行動，增派的移民執法人員在未來一星期撤出。(美聯社)
川普政府在明州嚴打非法移民的執法行動罕見作出退讓，白宮邊境事務主管、有「邊境沙皇」之稱的霍曼(Tom Homan)12日宣布，總統川普同意結束長達兩個月的行動，增派的移民執法人員在未來一星期撤出，並稱該行動使明州更安全。明州州長華茲(Tim Walz)對此仍然呼籲民眾要保持警惕。

綜合美聯社、路透等報導，霍曼12日在明尼亞波利斯聯邦大樓的記者會表示，經他提議，總統川普同意結束在明州的「都會突擊行動」(Operation Metro Surge)，增派的近4000名執法人員將於未來一星期撤出。

在宣布結束這項號稱最大規模移民執法行動的同時，霍曼強調不會停止執法，當地的ICE辦事處會繼續識別、逮捕及遣返非法移民，之前派來調查滋事分子及移民詐欺的聯邦人員，也會繼續留下直到完成工作。

在霍曼宣布結束行動後，州長華茲發聲明指「漫長的復甦之路現在才剛開始」，表示這次行動對明州經濟、學校及民眾生活所造成的破壞影響，不會在一夜之間逆轉，並呼籲民眾在執法人員撤走這段期間仍要保持警惕。

華茲要求聯邦必須對造成的破壞付出代價，不能破壞了東西就一走了之。他也提議一項1000萬元的援助方案，協助因移民執法行動而收入受損的企業。

明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)也說，「他們(川普政府)以為能擊垮我們，但鄰里之間的愛，以及堅韌不拔的決心可以戰勝占領」。

川普政去年12月開始在多個民主黨州展開「都會突擊行動」，對非法移民嚴厲執法及驅逐，其間主要是移民及海關執法局(ICE)的執法人員，與地方政府及民眾的大規模衝突不斷。

在明州更先後派來近4000武裝移民執法人員，遠超正常的150人，遭到州長以及眾多市民的反對及譴責，走上街頭抗議。直至執法人員在明尼亞波利斯先後槍殺兩名白人公民古德(Renee Good)及普雷蒂(Alex Pretti)，引發包括共和黨人在內的全國公憤，成為川普政治危機之一後聯邦才收手。

霍曼在宣布結束行動的同時，聯邦參議院國土安全委員會舉行聽證會，共和黨籍主席保羅(Rand Paul)批評國土安全部長諾姆及其他政府官員，把兩名死者稱為「國內恐怖分子」，不但損害政府的信譽，更讓民眾不相信會有公正的調查。

非法移民 明州 川普

