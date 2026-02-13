邊境巡邏隊簽約Clearview 增AI人臉辨識工具 可使用600億張網路公開照

Clearview AI創辦人唐塔(Hoan Ton-That)於 2022年2月期間，在紐約展示公司的人臉辨識軟體，並使用自己的照片進行示範。（美聯社）

科技新聞網站「連線」(Wired)11日報導，邊境 巡邏隊(U.S. Border Patrol)同意以22萬5000元費用與臉部辨識服務平台Clearview AI 簽約一年。Clearview AI的人臉辨識工具能用網路抓取的數十億張照片做為面部搜尋工具。

今後將使用Clearview AI人臉辨識工具的單位，包括邊境巡邏隊總部的情報部門以及邊境巡邏隊轄下「國家目標定位中心」(National Targeting Center)的「戰術目標定位」(tactical targeting)與「策略反網絡分析」(strategic counter-network analysis)。報導指出，這意味著人臉辨識工具將成為分析師驅動的常態使用，不是單一調查而已。

根據合約，Clearview AI數據庫號稱有600億張公開網站取得的影像。

合約當中要求承包商處理生物辨識數據必須簽署保密協議，但未明確規定執法人員可以上傳哪些圖片，或者臉部搜尋對象是否包括美國公民。影像數據與搜尋結果將在系統內保存多久，目前並不清楚。

民權團體以及民主黨麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)等國會議員都曾對人臉辨識工具的採用表示反對，要求移民和海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP )禁止使用人臉辨識工具。

商務部國家標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology)測試顯示，人臉辨識系統在高畫質影像表現良好，但遇到品質無法控制的影像(uncontrolled images)時，錯誤率則大幅升高，有時出錯機率超過20%。

這項合約是近期一系列採用計畫中的最新一項，旨在加速美國國土安全部使用第三方工具，以提升調查工作與執法行動的效率。

在過去一年中，CBP 已部署多項人工智慧技術，例如 NexisXplore，以協助進行潛在威脅的開源情報研究，並識別旅客身分。國土安全部門去年開始使用 Mobile Fortify，作為臉部比對與指紋匹配工具，以迅速核實關注對象的身分。CBP Link 則是過去一年出現的另一項 AI 應用案例，旨在簡化臉部辨識與即時身分驗證流程。