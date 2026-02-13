川普政府撤銷溫室氣體「危害認定」 衝擊電動車市場

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
環保署12日宣布推翻溫室氣體「危害認定」，特斯拉等電動車業表示此舉剝奪消費者選擇權及廣泛經濟利益，對人體健康造成負面影響。圖為在費城公路上行駛的車輛。(美聯社)
環保署12日宣布推翻溫室氣體「危害認定」，特斯拉等電動車業表示此舉剝奪消費者選擇權及廣泛經濟利益，對人體健康造成負面影響。圖為在費城公路上行駛的車輛。(美聯社)

環境保護署(EPA)12日宣布推翻前總統歐巴馬任內的2009年溫室氣體「危害認定」(endangerment finding)，CNBC新聞頻道分析，這個結果對大型耗油車輛而言是勝利，但對美國電動車市場則是災難。

特斯拉(Tesla)是反對政府重新評估「危害認定」的汽車製造商之一。特斯拉致函環保署說，撤銷「危害認定」將剝奪消費者選擇權及廣泛經濟利益，對人體健康造成負面影響，進一步衝擊已經整合的北美汽車產業。

環保暑12日也宣布，今後車商將不會因幫汽車安裝怠速熄火系統(start-stop system)而獲得獎勵，怠速熄火系統是控制廢氣排放的自動裝置。署長李修頓(Lee Zeldin)說：「所有人都討厭這套系統。」

李修頓將怠速熄火技術稱為「歐巴馬開關」(Obama switch)，並表示它會讓車輛在每個紅燈與停車標誌前「熄火」。他說，這些獎勵現在已經「結束」。

李修頓重申那些普遍已被駁斥的說法，聲稱對城市駕駛較為有用怠速熄火系統會損害車輛，並表示：「它會耗損你汽車的電池，卻對環境沒有任何顯著益處。」

此外 ，針對發消溫室氣體「危害認定」，代表美國車商與國際車商的遊說團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)表示，前任政府頒布了某些無法達標的排放規定，川普政府則予以修正。聲明指出，美國汽車產業依然希望保留消費者的車輛選擇權、保持產業競爭力，並且繼續留在降低氣體排放及推廣乾淨汽車的道路上。

川普政府表示，終止汽車汽車溫室氣體排放限制能讓新車價格降低，但專家卻持保留態度。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)10日在記者會上說，根據環保署估計，熱門的輕型轎車、休旅車(SUVs)、卡車平均每輛可省2400多元。

戴維斯加州大學(University of California, Davis)交通研究所副教授詹恩(Alan Jenn)說，川普政府假設未來油價會下降，卻沒說明原因，政府使用過時數據，沒能反應電動車電池價格正在迅速下降。

川普 特斯拉 電動車

