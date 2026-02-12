我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州國會議員劉雲平11日在眾院聽證質詢司法部長邦迪，對話激烈。(美聯社)
加州國會議員劉雲平11日在眾院聽證質詢司法部長邦迪，對話激烈。(美聯社)

加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)11日在眾院司法委員會聽證會中，指控司法部長邦迪(Pam Bondi)在宣誓作證時說謊，並要求她辭職。

這位加州眾議員指出，根據邦迪在2025年7月一份備忘錄中的指示，司法部「未發現證據」足以對「未被起訴的第三方」展開調查。

他提到近日公布的前安德魯王子(Prince Andrew)照片，畫面顯示這位聲名狼藉的英國皇室成員四肢著地，俯視著艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的一名受害者。

劉雲平說：「就像前安德魯王子一樣，川普也曾與艾普斯坦出席各種派對。我想知道，在那場派對或任何與艾普斯坦有關的派對上，是否有未成年少女在場？」

邦迪一時語塞，不停搖頭。最終，她開口說道：「這太荒謬了。他們試圖轉移大家對川普所做許多偉大事情的注意力。」

邦迪提高音量堅稱：「沒有任何證據顯示川普犯下罪行，大家都知道這一點。」她還表示，川普領導的是迄今為止最「透明」的政府。

劉雲平接著說，「我要再出示另一份來自一名致電聯邦調查局(FBI)國家威脅行動中心的證人文件，因為我認為你剛才在宣誓作證時說了謊。」劉雲平說。

「你竟敢指控我犯罪。」邦迪反駁道。

「全都錄在錄影帶上。你說沒有犯罪證據，而我現在向你展示一份打電話給FBI的證人陳述。」劉雲平表示，並引用一名豪華禮車司機的證詞。該司機據稱在1995年聽到川普用手機對一名叫做「傑佛瑞」(Jeffrey)的人提到「虐待某個女孩」。

同一名司機還告訴FBI，他認識一名聲稱曾遭艾普斯坦和川普性侵的女子，但她「後來被爆頭身亡」，而負責調查的警方表示該事件不可能是自殺。

劉雲平說：「司法部沒有人約談這名證人。你們必須立即約談這名證人。」

他憤怒地補充說：「有超過千名性販運受害者，而你沒有讓任何一名涉案男子承擔責任。你應該感到羞愧；如果你還有一點廉恥之心，就應該在這場聽證會結束後立即辭職。」

對此，邦迪轉向擺在她面前那本厚重的白色活頁夾，拿起其中一頁文件，並指控劉雲平之所以聚焦於艾普斯坦檔案，是為了轉移外界對他選區犯罪問題的注意。

司法部長邦迪11日出席眾院司法委員會的聽證會。(路透)
司法部長邦迪11日出席眾院司法委員會的聽證會。(路透)

劉雲平 川普 艾普斯坦

上一則

墨西哥毒梟無人機闖入 德州艾爾帕索關領空10天又取消

下一則

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

延伸閱讀

眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖

眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖
川普簽行政命令 以國安為由要求五角大廈採購煤電

川普簽行政命令 以國安為由要求五角大廈採購煤電
川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅
拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3/31訪中 擬再延貿易休戰一年

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3/31訪中 擬再延貿易休戰一年

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃