控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職

加州國會議員劉雲平11日在眾院聽證質詢司法部長邦迪，對話激烈。(美聯社)

加州聯邦眾議員劉雲平 (Ted Lieu)11日在眾院司法委員會聽證會中，指控司法部長邦迪(Pam Bondi)在宣誓作證時說謊，並要求她辭職。

這位加州眾議員指出，根據邦迪在2025年7月一份備忘錄中的指示，司法部「未發現證據」足以對「未被起訴的第三方」展開調查。

他提到近日公布的前安德魯王子(Prince Andrew)照片，畫面顯示這位聲名狼藉的英國皇室成員四肢著地，俯視著艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的一名受害者。

劉雲平說：「就像前安德魯王子一樣，川普 也曾與艾普斯坦出席各種派對。我想知道，在那場派對或任何與艾普斯坦有關的派對上，是否有未成年少女在場？」

邦迪一時語塞，不停搖頭。最終，她開口說道：「這太荒謬了。他們試圖轉移大家對川普所做許多偉大事情的注意力。」

邦迪提高音量堅稱：「沒有任何證據顯示川普犯下罪行，大家都知道這一點。」她還表示，川普領導的是迄今為止最「透明」的政府。

劉雲平接著說，「我要再出示另一份來自一名致電聯邦調查局(FBI)國家威脅行動中心的證人文件，因為我認為你剛才在宣誓作證時說了謊。」劉雲平說。

「你竟敢指控我犯罪。」邦迪反駁道。

「全都錄在錄影帶上。你說沒有犯罪證據，而我現在向你展示一份打電話給FBI的證人陳述。」劉雲平表示，並引用一名豪華禮車司機的證詞。該司機據稱在1995年聽到川普用手機對一名叫做「傑佛瑞」(Jeffrey)的人提到「虐待某個女孩」。

同一名司機還告訴FBI，他認識一名聲稱曾遭艾普斯坦和川普性侵的女子，但她「後來被爆頭身亡」，而負責調查的警方表示該事件不可能是自殺。

劉雲平說：「司法部沒有人約談這名證人。你們必須立即約談這名證人。」

他憤怒地補充說：「有超過千名性販運受害者，而你沒有讓任何一名涉案男子承擔責任。你應該感到羞愧；如果你還有一點廉恥之心，就應該在這場聽證會結束後立即辭職。」