我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔案照。(美聯社)
美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔案照。(美聯社)

美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」，並稱「不確定奶油和嬰兒是同個等級」，引發社群聳動指控，稱艾普斯坦圈子食人，甚至有網友翻出艾普斯坦聚會的餐桌照影射未經證實的指控，看了令人頭皮發麻。

對此，美國事實查核網站Snopes統計，檔案出現52次「吃人肉」（cannibal）和「同類相食」（cannibalism），但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

印度斯坦時報報導，美國司法部1月30日公布大量文件後，社群開始流傳說法，宣稱艾普斯坦及其社交圈「吃嬰兒」、從事食人行為，部分貼文選擇性引用檔案中電郵與訪談片段作為佐證。

在一封題為「奶油嬰兒」（Cream cheese baby）的電郵中，艾普斯坦回覆：「有數百萬個嬰兒，卻幾乎沒有什麼好的植物奶油。」接著又回文，「哈，我不知道奶油和嬰兒是不是同個等級......」

報導提到，艾普斯坦檔案中多次出現「奶油」（cream cheese），多數語境是一般用途，與食物或活動安排有關；紀錄中也沒有跡象顯示這個詞彙被當作暴力或食人的暗語。

對此，美國老牌事實查核網站Snopes表示，檔案確實出現相關詞語，但真實性並未受到證實。Snopes統計，「cannibal」在艾普斯坦檔案中出現52次，「cannibalism」出現6次，但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

Snopes在報告中寫道，根據經核實的聯邦紀錄，「檔案提及食人與獻祭」的說法屬實，但這並不等於相關指控已被證實為真。而這部分說法可追溯至一場據稱發生於2019年、由聯邦調查局（FBI）官員與一名匿名人士進行的訪談紀錄。

Snopes引述司法部紀錄指出，這名匿名男子宣稱他在2000年於艾普斯坦的遊艇上目睹極端虐待，並在寄給FBI的電郵中指稱，他「是某種獻祭儀式的受害者，他的腳被彎刀割傷，但沒有留下疤痕；在遊艇上，他目睹嬰兒被肢解、腸子被取出，並有人食用這些腸子中的糞便。」他還指控當時遭到艾普斯坦與其他知名人士性侵。

不過，司法部紀錄顯示，這名男子未提供任何證據支持其說法。Snopes也指出，該男子並未明確指控「食人」，而是指稱有人攝取人類糞便。

艾普斯坦 司法部 FBI

上一則

美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變

延伸閱讀

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務
艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查

艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查
與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉

與艾普斯坦傳露骨簡訊…挪威王儲妃致歉
西藏官媒罕見發文提達賴：美「淫魔」文件他出現169次

西藏官媒罕見發文提達賴：美「淫魔」文件他出現169次

熱門新聞

新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
美國總統川普2月1日在佛州自家海湖莊園主持白宮副幕僚史卡維諾婚禮。(路透)

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

2026-02-02 02:43
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能