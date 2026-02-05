我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

多州立法 禁地方政府配合聯邦機關逮捕移民

記者顏伶如／綜合報導
一名示威者高舉寫著「ICE 滾出明尼蘇達」的標語。(路透)
一名示威者高舉寫著「ICE 滾出明尼蘇達」的標語。(路透)

華盛頓郵報4日報導，民主黨現正針對「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)287(g)條款，在多州推動旨在禁止地方政府配合聯邦機關逮捕移民的立法。

移民執法屬於聯邦權限，但287(g)條款允許移民和海關執法局(ICE)跟地方警察局、警長辦公室簽署協議，授權地方警察行使某些屬於聯邦的權限，讓警察得以拘捕非法移民

報導指出，目前至少8州已經通過立法，明文禁止或限制地方警察局或警長辦公室跟聯邦機關簽訂287(g)夥伴關係。新墨西哥州、紐約州、夏威夷州、維吉尼亞州則研議在2026年州議會審議期間通過類似法案。

民主黨州議員推動之下，禁止287(g)夥伴關係的提案本周在馬里蘭州眾議會、州參議會連續表決通過，州內9個警長辦公室必須立即終止與移民和海關執法局合作協議，包括費德瑞克郡(Frederick County)在內。費郡早在2008年便與聯邦機關訂定287(g)協議，成為全國地方機關參與287(g)夥伴關係時間最長的案例之一。

根據ICE統計數據，川普政府2025年1月執政以來，ICE跟地方警察機關簽署287(g)協議數量，從原本的135件增加到1300多件。簽署協議的警察機關分布於18個州，但在川普二度執政之前，這些州的警察機關都沒有簽訂任何287(g)協議。

報導分析，川普政府一直鼓勵地方警察機關擴大配合移民逮捕行動，理由是各州若願意與聯邦探員分享資訊，就能減少街頭掃蕩行動，進而降低示威抗議的出現。

不過，「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union)移民政策主任夏哈(Naureen Shah)指出，並無證據顯示簽署較多287(g)協議的州，街頭掃蕩行動就因此變得較少。

夏哈表示，數據顯示，新簽訂的287(g)協議大多是在佛羅里達州與德州，佛州有293件，德州有260件，而這兩州街頭掃蕩依然相當頻繁。

過去十年來，移民倡議組織呼籲各州立法禁止287(g)協議，川普二度執政之後更大聲疾呼，2025年獲得緬因州、德拉瓦州議會立法響應，但其他州擔心川普政府反應而猶豫不決。

非法移民 川普 ICE

上一則

壞痞兔喊「ICE Out」將登超級盃中場秀 保守派推節目對打

下一則

態度放軟？川普：和州長市長通話融洽 但他們對外埋怨

延伸閱讀

川普對韓關稅大棒將落下 南韓朝野急組特別委員會補進度

川普對韓關稅大棒將落下 南韓朝野急組特別委員會補進度
2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁

2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁
川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」
企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

熱門新聞

國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37
美戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉。(中央社)

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

2026-02-01 18:51
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(美聯社)

川普轟明州詐欺逾190億美元 點名歐瑪是「詐騙犯」

2026-01-31 10:28

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象