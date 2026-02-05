態度放軟？川普：和州長市長通話融洽 但他們對外埋怨

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普總統。(路透)
川普總統4日在白宮橢圓形辦公室接受「國家廣播公司夜間新聞」(NBC Nightly News)專訪時說，上個月明尼亞波利斯兩名美國公民連續遭到聯幫幹員開槍打死之後，政府移民執法行動手段應該放軟。川普說：「或許我們手段可能放軟一點，但態度依然強硬。」

另一方面，國土安全部目前只獲得為期兩周的臨時開支(stopgap)預算，民主黨國會議員4日拋出改革移民執法的多項要求，共和黨已拒絕部分要求，要在不到十天內達成協議看來不易。

川普對NBC主播拉馬斯(Tom Llamas)表示：「我們面對的是真正的惡劣罪犯。不過，我給相關人員打電話，我打給州長，打給市長，跟他們都談過，對話非常融洽。然後我卻看到他們對外埋怨不停，彷彿那通電話根本不存在似的。」

另外，CNBC新聞頻道報導，民主黨參眾議員以扣留國土安全部全年預算撥款為籌碼，逼迫共和黨必須同意移民執法改革。明尼亞波利斯兩名美國公民遭到聯邦幹員擊斃之後，國土安全部的年度撥款提案被民主黨參議員從邊境預算包裹法案當中刪除。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)與參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)4日共同宣布，移民執法改革內容包括：探員必須強制配帶隨身錄影器(body cameras)、禁止探員戴面罩、對於搜索令的使用祭出限縮、結束「流動式」(roving)巡邏。

國土安全部預算法案若要在國會通過，參議院表決門檻是60票，意味著要有民主黨參議員投票支持才能過關，預算通過期限是2月13日。若因經費無法到位而停擺，轄下機關如移民和海關執法局(ICE)、聯邦急難管理局(FEMA)、運輸安全管理局(TSA)、海岸防衛隊(US Coast Guard)都將受到衝擊。

共和黨國會議員說，對於民主黨某些提議持開放態度，例如加強訓練、隨身攝影器，但不接受禁戴面罩、限制搜查令。參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）承認，在13日前達成協議並讓其通過參眾兩院，是一件「不可能完成的任務」。

