2公民被殺後民怨升高 明州數萬人加入監視ICE行動

編譯盧炯燊／綜合報導
民眾1月31日在明尼阿波利斯擺放鮮花與蠟燭，悼念被ICE探員槍殺的美國公民普雷蒂。(美聯社)
美國移民暨海關執法局(ICE)執法人員在明尼阿波利斯執法行動中，先後開槍射殺兩名美國公民古德(Renee Good) 及普雷蒂(Alex Pretti)後，引起全國怒火，在一波又一波示威抗議浪潮的同時，愈來愈多人加入監察ICE行動的行列。

綜合華盛頓郵報等報導，古德及普雷蒂被殺事件，激起了明州民眾的憤怒，愈來愈多人監察ICE執法人員的執法過程以及是否符合憲法，這股監督浪潮也席捲全國。

這股監督浪潮的出現，在於ICE對於兩人遭探員射殺後的種種藉口，與在場民眾拍攝下來的過程明顯不同，從而揭露真相。

根據統計，目前明州現已有超過3.4萬名居民報名參加培訓成為監察員，參加的人數仍在持續增加。

明尼阿波利斯一名監察員向華郵說，原本她的爸媽擔心危險，不願她出來監督ICE行動，但她經過一天培訓後，第二天她已坐進自己的吉普車，與其他數百個街坊鄰里一樣，在這座城市街頭巡邏。

這個監察ICE行動的計畫及培訓，是由美國公民自由聯盟(ACLU)發起，並透過網路進行培訓，教導如何合法記錄ICE的行動。除明州以外，26日舉辦的網上培訓，吸引了全國近8萬人參加。

ACLU表示，這個名為「ICE Watch」的培訓，目的是學習如何在不干預執法的前提下，合法記錄ICE執法人員的一舉一動。

早在明尼阿波利斯槍擊之前，執法人員在其他州及城市的行動早已惹起爭議，ACLU早就開始辦理監察ICE培訓，直至古德及普雷蒂兩人遭槍殺後，才開始有大量民眾參與。

ACLU指出根據憲法第一修正案，民眾有權在公共場所拍攝執法人員執行公務的過程，因此支持並推廣「ICE Watch」項目，聲稱這是保護移民權利、旨在監督ICE的行動，尤其是在地方社區。而培訓的目的是指導學員如何合法地將過程記錄下來。

專家建議與觀察員與執法現場保持足夠距離，以避免被控「干擾執法」；若執法人員要求退後，應邊退後邊口頭聲明：「我正在退後，但我將繼續合法記錄。」

