明州州長稱不再競選任何公職 民主黨參議員柯洛布查盼填補真空

編譯盧炯燊／綜合報導
明州選出的民主黨籍聯邦參議員柯洛布查，29日宣布將角逐11月的州長選舉。（美聯社）
明州資深民主黨籍國會參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)29日宣布競選明州州長，主打移民議題，有分析指她參與角逐，將會重塑這個民主黨州的期中選舉格局。

曾為2024年民主黨副總統候選人的現任明州州長華茲(Tim Walz)，28日接受「MS NOW」專訪時表示，「我永遠不會再競選任何民選公職。」

華茲因政府補助的兒童照護計畫涉及巨額詐欺爭議，本月5日宣布放棄競選第三任。明州並無規定州長任期上限，只要選民支持即可無限次連任。由於華茲不再尋求連任，民主黨正力圖保住州長之職，柯洛布查的參選被視為可以填補真空。

綜合美聯社等報導，由於另一熱門人選、民主黨籍州檢察長埃里森(Keith Ellison)早前已宣布不會參選，柯洛布查的資深參議員身分及高知名度，在黨內初選占據絕對優勢，甚至可能令其他競爭者自行退選。

在明州已連續四屆擔任國會參議員的柯洛布查，29日在X上發布視頻聲明，聲稱參加州長選舉，是為了「必須挺身而出維護正義，糾正錯誤」。

她在視頻裡列舉過去一年，總統川普在明州打壓移民、聯邦執法人員槍殺兩名明州居民、多名兒童死於校園槍擊等，指出「如今的形勢需要這樣的領導人：能夠挺身而出，不成為這屆聯邦政府的傀儡，同時又願意尋找共識並解決我們州內的問題」。

柯洛布查的國會參議員任期原本至2030年，根據明州法律，若柯洛布查當選州長，她有權臨時任命一名參議員填補自己的空缺，直至舉行特別選舉。

柯洛布查曾擔任地方檢察官，也曾參加民主黨總統候選人提名，她將自己定位為溫和派，並展現出在明州贏得選票的能力。

她在2024年大選的參議員連任競選，以近16個百分點的優勢獲勝，以得票比較，比民主黨總統候選人賀錦麗在明州所得選票還多13.5萬張。

多位明州共和黨人也在積極競選州長，包括州眾議會議長麗莎‧德穆斯(Lisa Demuth)，在柯洛布查宣布參選後，她隨即發視頻指柯洛布查不值得信任，無法根除公共計畫中的舞弊行為，只會是另一個華茲。

明州現任州長華茲表示，在州長卸任後將不會再競選任何公職。他曾與賀錦麗搭檔選202...
柯洛布查 明州 民主黨

