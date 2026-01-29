紅藍卡藥價談判增15藥物 糖尿病、癌症等藥有望降價

川普政府宣布再針對紅藍卡另外15種昂貴藥物進行談判，其中包括常用的二型糖尿病藥「易週糖」(Trulicity)。如果談判順利，未來可為病患省下一大筆醫藥支出。（美聯社）

川普政府27日宣布，15種新藥被納入俗稱「紅藍卡 」的聯邦醫療保險 (Medicare)藥品價格談判計畫，其中包括治療二型糖尿病 、HIV和關節炎的藥，允許聯邦政府直接與藥商進行價格談判。

若達成協議預計2028生效

這些入選藥物中，有些是紅藍卡支出最多的藥物，今年達成協議預計2028年生效後，可為納稅人省下很多錢。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)在聲明中表示，「長期以來，老年人和納稅人一直在為處方藥漲價埋單。在川普總統的領導下，CMS正在採取強有力的行動，針對紅藍卡中最貴的藥談判，為患者服務，而不是為特殊利益集團服務。」

聯邦政府必須在2月1日前公布這15種藥物的名單。這些談判依據2022年通過的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）進行，該法律允許紅藍卡就其支付給美國老年人最常用和最貴處方藥的價格進行談判。

三輪談判共40藥有望降價

政府已經就25種紅藍卡涵蓋的處方藥價格進行談判，其中包括廣受歡迎的GLP-1類(腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1)減重藥和糖尿病藥物「胰妥讚」(Ozempic)、「瑞倍適」(Rybelsus)和「週纖達」(Wegovy)。今年的談判是第三輪，代表將有共40種藥降價，惠及紅藍卡的受益人。

今年也是B部分看診保險(Medicare Part B)涵蓋藥物首次符合納入條件，例如在診所輸液或注射的門診處方藥。與往年一樣，D部分涵蓋的零售處方藥也符合資格。

治憂鬱症、肺病藥也入列

新宣布的待談判藥物包括廣受歡迎的二型糖尿病藥「易週糖」(Trulicity)和HIV藥物「吉他韋」(Biktarvy)。常用於減少皺紋的肉毒「保妥適」(Botox)的價格也將進行談判，但僅限於紅藍卡涵蓋的用途，例如治療偏頭痛或膀胱過動症。

其它入選的藥包括治療乾癬、潰瘍性結腸炎、慢性肺病、憂鬱症和各種癌症的藥物。

15藥去年180萬人使用

過去一年，約有180萬紅藍卡B部分或D部分受益人使用這15種藥物，約占B部分和D部分總支出的6%。